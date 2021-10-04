Rezervasyon ne demek? Rezervasyon kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Günümüzde rezervasyon işlemleri için telefonun dışında internet de sıklıkla kullanılmaktadır. Bilgisayar, tablet ve akıllı telefonla dakikalar içerisinde istenilen her yerde rezervasyon yaptırmak mümkündür.

Rezervasyon Ne Demek?

Otel, pansiyon ve apart gibi konaklama merkezlerinde saatler ya da günler öncesinde oda ayırtmaya rezervasyon denir. Uçak, otobüs ve tren için yer ayırtma işlemine ise rezerve etmek denir.

TDK'ya Göre Rezervasyon Kelimesinin Anlamı Nedir?

Fransızca kökenli bir kelime olan rezervasyon kelimesi, sonradan üzere bir yeri ayırtmak anlamına gelir. Müşterilerin belli bir süreye kadar rezervasyonlarını ücretsiz olarak iptal etme hakları vardır.

Örnek Cümleler:

1- Rezervasyon talebimizi hala onaylamadılar.

2- Yoğunluk olduğu için hiçbir odada rezervasyon yaptıramadık.