Restaurant nasıl yazılır? Restaurant kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Restaurant kelimesi söylendiği gibi yazılan bir kelime değildir. Restaurant kelimesi dilimize Fransızcadan geçen bir kelime olarak bilinmektedir. Restaurant kelimesi sıklıkla restoran ve restorant şeklinde yanlış yazılmaktadır.

Restaurant Nasıl Yazılır?

Restaurant kelimesi, yazımında sıklıkla hata yapılan kelimelerden birisi olarak bilinmektedir. Restaurant kelimesinin doğru bir şekilde yazılması için ise kelimenin "restaurant " olarak yazılması gerekmektedir. Restaurant kelimesinin yabancı kökenli bir kelime olmasına bağlı olarak ise yazımında sıklıkla hata yapılmaktadır. Kelimenin doğru yazılışı ise restaurant olarak ifade edilebilir. Kelimenin doğru bir şekilde yazılması için ise yazımı Türk Dil Kurumu sözlüğünden öğrenilmektedir.

Restaurant Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

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Restaurant kelimesinin yazılışı Türk Dil Kurumuna göre restaurant olarak ifade edilmektedir. Restaurant kelimesi söylendiği şekilde yazılmaya çalışıldığı zaman yazım yanlışına yol açmaktadır. Kelimenin doğru bir şekilde yazılması için restaurant olarak yazılması gerekmektedir.

Restaurant kelimesinin doğru yazımını öğrenmek için ise Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan sözlüğe bakılması gerekmektedir. Restaurant kelimesi, yenilemek ve onarmak manasına gelen bir kelimedir. Aynı zamanda yemek yenilen yerleri ifade etmek için de restaurant kelimesi kullanılmaktadır.