Rengarenk nasıl yazılır? Rengarenk kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Renk kelimesinin içinde yer aldığı diğer sözcüklerin ve tamlamaların doğru yazılışları şu şekildedir:

1- Renk Körlüğü

2- Renksiz

3- Renk Renk

4- Renksiz

5- Renk Katmak

6- Rengin

7- Renkten renge girmek

8- Renklendirmek

Rengarenk Nasıl Yazılır?

Rengarenk hem çok renkli hem de çeşit çeşit anlamına gelir. Alaca ve enva kelimeleriyle eş anlamlı olan bu sözcüğün ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı birçok okur tarafından merak ediliyor.

TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

Rengarenk

Rengarenk Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Rengarenk, bir pekiştirme sözcüğüdür. Dil bilgisi kurallarına göre pekiştirme sözcüklerinin tamamı ayrı değil bitişik yazılır. Bu kelimenin doğru yazımı şu şekildedir.

Rengarenk - Doğru Kullanım

Renkarenk - Yanlış Kullanım

Renk a Renk - Yanlış Kullanım

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Rengarenk Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Odasının duvarlarını rengarenk fotoğraflarla ve posterlerle süslemiş.

(Doğru)

2- Dolabındaki renkarenk giysilerden birini bana verdi.

(Yanlış)