Rektörler üniversite adaylarıyla online buluşuyor

Tanıtım günlerinin 8 Mayıs'taki konuğu Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan. Moderatörlüğünü Daire Başkanı Ercan Alpay'ın yaptığı programa adaylar #benimtercihim etiketi ile sosyal medyadan ve YouTube üzerinden sorularını iletebiliyor. Adaylar şimdiye kadar, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ile tanıtım günlerinde bir araya geldi. Rektörler önümüzdeki günlerde de adaylarla buluşmaya devam edecek. Bakanlığın web sayfasında yer alan programa göre, 11 Mayıs'ta Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, 13 Mayıs'ta Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Haluk Özen, 15 Mayıs'ta Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök tanıtım günlerinin konuğu olacak.