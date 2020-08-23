Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan: Bilgi donanımlı, çok çalışan gençler yetiştirmek amacımız olacak

KTMÜ Rektörlüğüne atanan Ceylan, AA muhabirine üniversitenin hedeflerini değerlendirdi.

Ceylan, Kırgızistan'da sıcak karşılanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Buraya geldiğimizde bizi Kırgız halkının o misafirperverliğiyle karşılanmaktan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Kendi evimdeyim. Bir başka yerde gibi kendimi hissetmiyorum. Dolayısıyla kendi evimde gibi göstereceğim çabayı burada göstermek istiyorum. Gül kokulu, bilgi donanımlı, çok çalışan, emek veren gençler yetiştirmek amacımız olacaktır." diye konuştu.



BURADA GÖREV YAPMAK BENİM İÇİN ŞEREF



Yaklaşık 25 yıldır Orta Asya'daki Türk tarihi ile yakından ilgilendiğini ve Kırgızistan'a birçok kez geldiğini anlatan Ceylan, "Bu kadar köklü tarihi olan ve Türk devletlerinden biri olan Kırgızistan'da bulunmak ve burada görev yapmak benim için şereftir. Bu şerefi layıkıyla yerine getirmek için de gece gündüz çalışacağız. Biz yeni şeyleri söylemek için buradayız. Allah yolumuzu ve işimizi açık etsin." ifadesini kullandı. Ceylan, Türkiye ile Kırgızistan arasında köprü vazifesi gören Manas Üniversitesinin dostluğu ve kardeşliği güçlendirecek bir altın köprüye dönüşmesi ve üniversitede yetişen öğrencilerin bilgili olmalarını hedeflediklerini vurguladı.



13 ÜLKEDEN 6 BİN ÖĞRENCİ



Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı görevinde bulunan Ceylan, KTMÜ'nün rektörlük görevine layık görüp teveccühlerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’a, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı ve KTMÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'a teşekkür etti. Eğitim öğretimin ücretsiz olduğu, 13 ülkeden yaklaşık 6 bin öğrencinin öğrenim gördüğü ve bu yıl kuruluşunun 25'inci yıl dönümünü kutlayacak Manas Üniversitesi, Türkiye ile Kırgızistan arasında 30 Eylül 1995 tarihinde imzalanan anlaşmayla kurulmuştu.