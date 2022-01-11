Rehber öğretmenin görevleri ve sorumlulukları nelerdir? Rehber öğretmenin yapması gerekenler

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Rehber öğretmenler öğrencilerin kişisel ve eğitim hayatını desteklemekle beraber aileler ile birlikte de çalışmaktadır. Bununla beraber okul içerisinde öğrenci, okul yönetimi ve diğer öğretmenler ile beraber de ortaklaşa iş yapmaktadır.

Rehber Öğretmenin Görevleri ve Sorumlulukları Nelerdir?

Rehber öğretmenler eğitim süreci boyunca öğrencilere rehberlik etmektedir. Bununla beraber öğrencilerin psikolojik gelişimine destek sağlayan rehber öğretmenler öğrencilerin yeteneklerini, özelliklerini ve düşüncelerini en iyi şekilde yönlendirmelerine yardımcı olmaktadır. Rehber öğretmenlerinin sorumluluğuna belirli sınıflar vermektedir. Rehber öğretmen sınıfının durumuna göre yıllık, özel rehberlik planları yapmaktadır. Rehberlik dersleri sırasında öğrencilerle tek tek ilgilenerek öğrencilere özel bir danışmanlık sağlamaktadır. Bununla beraber girdiği sınıfın branş öğretmenleri ile iletişim içerisine girerek sınıfın yıl içerisinde ki ihtiyaçlarını da belirlemektedir. Öğrencilerin eğitim süreci içerisinde ihtiyacı bulunan eğitim danışmanlığını da rehber öğretmenler vermektedir. Rehber öğretmeninin genel sorumlulukları ise şu şekildedir;

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Öğrencilerin eğitim, gelişim sürecini takip etmek ve bunun kayıtlarını saklamak.

Öğrencilerin gelişimlerini sürekli olarak takip etmek.

Öğrencilerin sosyal ortamlarda yer almasına destek sağlamak, öğrencileri sosyal etkinliklere katmak ve gerekirse öğrencileri teşvik etmek.

Öğrencileri yeteneklerine göre ek kurslar veya faaliyetlere sokmak.

Öğrencilerin kişisel başarı ve gelişimlerini desteklemek bununla beraber sürekli olarak bunu değerlendirmek.

Öğrencilerin sınav döneminde ki streslerini yok etmeye yardımcı olmak.

Sınav sonrası lise ve üniversite seçimlerinde öğrencilere destek olmak.

Öğrencilerin rahat edebileceği branşı belirlemesine yardımcı olmak.

Okul, sosyal çevre veya ailesel hayatta öğrencilerin yaşadığı sorunları çözmeye yardımcı olmak öğrencilerin psikolojik durumunu kontrol etmek.

Rehber Öğretmenin Yapması Gerekenler

Rehber öğretmenin en temel görevlerinden biri, öğrencilerin psikolojik desteğini sağlamaktır. Öğrencinin hem okul hayatında hem de özel hayatında rahat olmasına destek olmaktır. Rehber öğretmenin yapması gerekenler ve sahip olması gereken özellikler ise şu şekildedir;

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Bir rehber öğretmenin sabırlı, hoşgörülü ve yapıcı olması gerekmektedir.

Problemlerle başa iyi çıkabilmesi ve problem çözme yetisini öğrencilere aktarması gerekmektedir.

İnsan ilişkilerinin iyi olması gerekirse öğrenci ve diğer öğretmenler arasında köprü olması gerekmektedir. Rehber öğretmenin objektif bir bakış açısına sahip olması gerekmektedir, farklı olaylara karşı objektif, yapıcı ve özverili olması gerekmektedir.

Sözlü iletişiminin kuvvetli olması gerekmektedir.

Rehber öğretmenin öğrenci ve diğer kişilere karşı güler yüzlü olması gerekmektedir.

Empati duyusunun yüksek olması gerekmektedir.

Ortak çalışma alanlarında başarılı olması gerekmektedir.

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Rehber Öğretmen Nedir?

Rehber öğretmen bütün eğitim boyunca okulda öğrencinin gelişimini takip eden kişidir. Öğrencinin duygusal, eğitimsel, veya ailesel problemleri ile ilgilenen rehber öğretmenler aynı zamanda da öğrencilerin gelişimlerini kontrol eden kişilerdir. Rehber öğretmenler öğrencilere psikolojik destekte sunmaktadır. Gerekirse öğrencileri ekstra psikolojik destek alabileceği alanlara yönlendirmektedir. Bununla beraber öğrencinin kendini keşfetmesine yardımcı olan rehber öğretmenler çeşitli etkinlikler ile öğrencilerin duygusal zekalarını, IQ seviyelerini ve özel yeteneklerini keşfetmektedir. Genel olarak öğrencinin eğitim hayatı boyunca rehber öğretmenler öğrencilere destek sağlamaktadır.

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Nasıl Rehber Öğretmen Olunur?

Rehber öğretmen olmak isteyen kişilerin dört yıl boyunca üniversite eğitimi almış olması gerekmektedir. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde okuyan kişiler rehber öğretmen olabilir. Kişilerin lisans mezunu olması rehber öğretmen olmak için aranan şartlar arasındadır. Bununla beraber psikoloji okuyan kişilerde rehber öğretmen olabilirler. Bunun için kişiler psikoloji okuduktan sonra ek bir formasyon alarak pedagojik anlamda kendilerini geliştirerek rehber öğretmen olabilirler.