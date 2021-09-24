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Rastgele nasıl yazılır? TDK'ya göre rastgele kelimesinin doğru yazımı...

#Nasıl Yazılır#TDK#Rağmen
Rastgele nasıl yazılır TDKya göre rastgele kelimesinin doğru yazımı...

İki sessiz harfin bir araya gelmesi ile beraber yazım hatası en sık yapılan sözcüklerden biri rastgele kelimesidir. Bu durum aynı zamanda okuma hatasını da yanında getiriyor. Peki, rastgele nasıl yazılır? TDK'ya göre rastgele kelimesinin doğru yazımı hakkında detayları derledik.

 

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Genelde Türkçede sessiz harfler bir araya geldiği vakit kelimeler üzerinden yazım hatası meydana gelir. Bunun yapılmaması için ise Türk Dil Kurumu üzerinden kelime adına doğru verileri almak gerekmektedir.

 Rastgele Nasıl Yazılır?

 Bu kelime için doğru şekilde yazılışı, ‘Rastgele’ biçimindedir. Tesadüfen denk gelmiş bir durum ya da olay rastgele olarak ifade edilir. Okunuşu ve yazılışı üzerinden yukarıda verildiği gibi ele alınmalıdır.

 TDK'ya Göre Rastgele Kelimesinin Doğru Yazımı

 Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı vakit bu kelimenin doğru şekilde yazılış hali, ‘Rastgele’ kelimesidir. Aynı zamanda okunuş ve yazım noktasında hata yapmamak için doğru ve yanlışını öğrenmek gerekir.

 Rastgele (Doğru)

 Rasgele (Yanlış)

 Görüldüğü gibi ilk kelimede arada, ‘t’ harfi bulunmaktadır ve bu harf unutulmamalıdır. Böylece hem yazım hem de okunuşu üzerinden hata yapmadan bu kelime kullanılabilir.

 

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