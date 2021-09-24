Rastgele nasıl yazılır? TDK'ya göre rastgele kelimesinin doğru yazımı...

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Genelde Türkçede sessiz harfler bir araya geldiği vakit kelimeler üzerinden yazım hatası meydana gelir. Bunun yapılmaması için ise Türk Dil Kurumu üzerinden kelime adına doğru verileri almak gerekmektedir.

Rastgele Nasıl Yazılır?

Bu kelime için doğru şekilde yazılışı, ‘Rastgele’ biçimindedir. Tesadüfen denk gelmiş bir durum ya da olay rastgele olarak ifade edilir. Okunuşu ve yazılışı üzerinden yukarıda verildiği gibi ele alınmalıdır.

TDK'ya Göre Rastgele Kelimesinin Doğru Yazımı

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı vakit bu kelimenin doğru şekilde yazılış hali, ‘Rastgele’ kelimesidir. Aynı zamanda okunuş ve yazım noktasında hata yapmamak için doğru ve yanlışını öğrenmek gerekir.

Rastgele (Doğru)

Rasgele (Yanlış)

Görüldüğü gibi ilk kelimede arada, ‘t’ harfi bulunmaktadır ve bu harf unutulmamalıdır. Böylece hem yazım hem de okunuşu üzerinden hata yapmadan bu kelime kullanılabilir.