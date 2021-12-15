Rampa ne demek, ne anlama gelir? Rampa kelimesinin TDK sözlük anlamı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Güvercin mi şahin mi Piyasalar bu açıklamayı bekliyor Fed bu akşam ne yapacakGüvercin mi şahin mi? Piyasalar bu açıklamayı bekliyor! Fed bu akşam ne yapacak?#ABD Merkez Bankası
Ve kar Marmarada Muhabirin zor anları: Yoğun yağış etkili oluyorVe kar Marmara'da! Muhabirin zor anları: Yoğun yağış etkili oluyor#Meteoroloji
Şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar F.Bahçe ve G.Saray sonrası hesaplar değişti...Şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar! F.Bahçe ve G.Saray sonrası hesaplar değişti...#Süper Lig
Bahçeliden ekonomik OHAL tepkisi: Gafilliktir, şuursuzlukturBahçeli'den 'ekonomik OHAL' tepkisi: Gafilliktir, şuursuzluktur#MHP
Asgari ücretle ilgili soruya yanıt verdiAsgari ücretle ilgili soruya yanıt verdi#Numan Kurtulmuş
Gülçin Ergül taburcu oldu Sevgilisine veda edemedi...Gülçin Ergül taburcu oldu! Sevgilisine veda edemedi...#Gülçin Ergül
Tartışma konusu olmuştu... RTÜK, Konuşanlara ceza kestiTartışma konusu olmuştu... RTÜK, 'Konuşanlar'a ceza kesti!#RTÜK
Dünya derin bir oh çekti... Sıfır noktasında flaş gelişmeDünya derin bir oh çekti... 'Sıfır noktası'nda flaş gelişme!#Koronavirüs
Belgin Doruk’un oğlunun vasiyeti yerine getirildiBelgin Doruk’un oğlunun vasiyeti yerine getirildi!#Aydın Birsel
Yıllardır görülen en büyük açık İnternete bağlanan tüm cihazlar risk altında...Yıllardır görülen en büyük açık! İnternete bağlanan tüm cihazlar risk altında...#Yazılım Açığı
Şimdiden yüzde 100 doluluk bekleniyor Gecelik ortalama bin 750 TLyi buluyor...Şimdiden yüzde 100 doluluk bekleniyor! Gecelik ortalama bin 750 TL'yi buluyor...#Turizm
Okul sıralarında ve ailelerin önünde izliyorlar İlkokul çağında porno tehlikesi...Okul sıralarında ve ailelerin önünde izliyorlar! İlkokul çağında porno tehlikesi...#Cinsel İçerikli Videolar
Olaylı final sonrası ayrılık İlk turda yerini verse şampiyon olurdu...Olaylı final sonrası ayrılık! 'İlk turda yerini verse şampiyon olurdu...'#Formula 1
En büyük acıyı birlikte göğüslemişlerdi: Sen kim olduğunu sanıyorsunEn büyük acıyı birlikte göğüslemişlerdi: Sen kim olduğunu sanıyorsun!#Prens Harry
O evlilikte tuzağa düşürülmüş gibiydim: Birbirimizin boğazına sarılacaktıkO evlilikte tuzağa düşürülmüş gibiydim: Birbirimizin boğazına sarılacaktık#Ben Affleck
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Rampa ne demek, ne anlama gelir? Rampa kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Rampa#Rampa Ne Demek
Rampa ne demek, ne anlama gelir Rampa kelimesinin TDK sözlük anlamı

Türkçede yer alan birçok kelimenin kendine has anlamları bulunmaktadır. Özellikle bazı kelimelerin daha fazla merak edildiği sıkça görülmektedir. Bu konuda TDK'nın çok büyük bir işe yaradığı rahatça görülmektedir. Sizler için Rampa ne demek, ne anlama gelir? Rampa kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Rampa kelimesi günlük hayatta sıkça kullanılan bir kelime olarak bilinmektedir. Bu kelimenin anlamı hakkında ise fikir sahibi olan kişiler vardır. Ancak bu kelimenin doğru anlamını mutlaka bilmek gerekmektedir. Böylelikle yanlış kullanımlardan uzak durulabilir.

 Rampa Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Rampa kelimesi dilimizde sıkça kullanılsa da aslında İtalyanca kökenli olduğu bilinmektedir. Özellikle yokuş olan yüksek yerlerde rampa kelimesi sık sık kullanılmaktadır. Çünkü yüksek yerlere çıkmak ve ileri doğru gitmek anlamında rampa kelimesi tercih edilmektedir. Yani yukarıya doğru giden bir yer gördüğümüz zaman rampa ifadesini kullanırız.

 Rampa Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

 Rampa kelimesi TDK'ya göre net bir şekilde tanımlanmıştır. Bu tanıma göre; bir arazinin veya yolun yatay şekilde giden kısmına rampa adı verilmektedir. Ayrıca bazı yerlerde rampa adında eşyalarda bulunmaktadır. Örneğin iki ağacı kenetlemek için kullanılan sivri demire de rampa adı verilir. Bunun yanında istasyon ve benzeri yerlerde ambarın önünde bulunan sette rampa adı ile bilinmektedir.

 Rampanın önemli bir kullanım alanında füzelerin olduğu tesislerdir. Bu yerlerde füzeyi fırlatmak için kullanılan eğik desteklere rampa adı verilir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TDK#Rampa#Rampa Ne Demek

BAKMADAN GEÇME!

Bendenizden tartışma yaratacak sözler

Bendeniz'den tartışma yaratacak sözler

#Bendeniz
Beslenme mi genetik mi: İnsanların boyları her geçen yıl neden uzuyor

Beslenme mi genetik mi: İnsanların boyları her geçen yıl neden uzuyor?

#Çocuk Beslenmesi
İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek?

#3600 Ek Gösterge

BAKMADAN GEÇME!

Bendenizden tartışma yaratacak sözler

Bendeniz'den tartışma yaratacak sözler

#Bendeniz
Beslenme mi genetik mi: İnsanların boyları her geçen yıl neden uzuyor

Beslenme mi genetik mi: İnsanların boyları her geçen yıl neden uzuyor?

#Çocuk Beslenmesi
İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek?

#3600 Ek Gösterge