Rampa ne demek, ne anlama gelir? Rampa kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Rampa kelimesi günlük hayatta sıkça kullanılan bir kelime olarak bilinmektedir. Bu kelimenin anlamı hakkında ise fikir sahibi olan kişiler vardır. Ancak bu kelimenin doğru anlamını mutlaka bilmek gerekmektedir. Böylelikle yanlış kullanımlardan uzak durulabilir.

Rampa Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Rampa kelimesi dilimizde sıkça kullanılsa da aslında İtalyanca kökenli olduğu bilinmektedir. Özellikle yokuş olan yüksek yerlerde rampa kelimesi sık sık kullanılmaktadır. Çünkü yüksek yerlere çıkmak ve ileri doğru gitmek anlamında rampa kelimesi tercih edilmektedir. Yani yukarıya doğru giden bir yer gördüğümüz zaman rampa ifadesini kullanırız.

Rampa Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Rampa kelimesi TDK'ya göre net bir şekilde tanımlanmıştır. Bu tanıma göre; bir arazinin veya yolun yatay şekilde giden kısmına rampa adı verilmektedir. Ayrıca bazı yerlerde rampa adında eşyalarda bulunmaktadır. Örneğin iki ağacı kenetlemek için kullanılan sivri demire de rampa adı verilir. Bunun yanında istasyon ve benzeri yerlerde ambarın önünde bulunan sette rampa adı ile bilinmektedir.

Rampanın önemli bir kullanım alanında füzelerin olduğu tesislerdir. Bu yerlerde füzeyi fırlatmak için kullanılan eğik desteklere rampa adı verilir.