Raks ne demek, ne anlama gelir? Raks etmek kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Raks kelimesi insanlar arasında fazla kullanıma sahip olan bir kelime olmamaktadır. Bu kelime başka kelimelerle bir araya gelerek farklı anlamlarda kullanılmaktadır.

Raks Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Raks kelime anlamı olarak, herhangi bir müzik eşliğinde ayakta yapılan çeşitli hareketler olarak kullanılmaktadır. Bu kelime daha çok dans ve oyun gibi anlamlara da gelmektedir. Raks kelimesi Arapça kökenli bir kelime olmaktadır. Raks kelimesi, Bektaşi raksı olarak adlandırılan bir dans usulü de olarak da ifade edilmektedir.

Raks Etmek Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Raks etmek kelimesi, Arapça raks ve Türkçe etmek sözcüklerinin bir araya getirilmesi ile türetilmiş bir kelime grubu olmaktadır. Raks etmek kavramı Türk Dil Kurumu tarafından dans etmek ve çeşitli hareketler yaparak oynamak anlamında açıklanmaktadır. Raks etmek tabiri ahenkli hareketler eşliğinde dans edenler ve oynayanları anlatmak içinde kullanılmaktadır. Raks etmek tabiri dilimizde eskiden beri var olan ancak fazla kullanılmayan bir söyleyiş olarak ifade edilmektedir.