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Rağmen nasıl yazılır? TDK'ya göre rağmen kelimesinin doğru yazımı...

#Nasıl Yazılır#TDK#Rağmen Nasıl Yazılır?
Rağmen nasıl yazılır TDKya göre rağmen kelimesinin doğru yazımı...

Okunuşu ile beraber yazımı noktasında hata yapılan sözcükler içerisinde rağmen kelimesi geliyor. Peki, rağmen nasıl yazılır? TDK'ya göre rağmen kelimesinin doğru yazımı konusunda detayları derledik.

 

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Türkçede birçok kelimenin yazılışı ve okunuşu hatalı şekilde ele alınır. Özellikle, ‘ğ’ bulunduran sözcükler üzerinden yapılan hataların daha fazla olduğunu söylemek mümkün.

 Rağmen Nasıl Yazılır?

 Bu kelimenin yazım hatası olmadan doğru şekilde yazılışı, ‘Rağmen’ biçiminde halidir. İlgeç (edat) olarak kullanılması ile beraber, bu şekilde yazılış üzerinden ele alınır ve değerlendirilir. Burada mutlaka sessiz harflere dikkat etmek ve hata yapmamak gerekmektedir.

 TDK'ya Göre Rağmen Kelimesinin Doğru Yazımı

 Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimelerin doğru yazımı, ‘Rağmen’ biçiminde öne çıkıyor. Aynı zamanda bu kelimenin yanlış yazımını da ele alarak hatayı daha iyi şekilde görmek mümkün.

 Rağmen (Doğru)

 Ramen (Yanlış)

 Görüldüğü üzere aradaki, ‘ğ’ harfi mutlaka yer almalıdır. Bu harfe dikkat etmek suretiyle yazım hatası yapılmadan doğru şekilde ele almak ve yazmak mümkün. Aynı zamanda yazımı ile beraber okunuşu üzerinden de doğru biçimde ele alınabilir.

 

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