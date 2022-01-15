Rağmen nasıl yazılır? Rağmen kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Haberin Devamı

Cümle içerisinde edat olarak kullanılan birçok kelime Arapça kökenlidir. Bu kelimelerden en bilinenleri ve doğru yazılışları şu şekilde sıralanabilir:

1- Sanki 2- Kadar 3- Gibi 4- Üzere 5- İçin

Rağmen Nasıl Yazılır?

Cümle içerisinde e- karşı anlamında kullanılan rağmen sözcüğü, birçok kalıp ifadenin içinde de yer alır. Örneğin: ''Her şeye rağmen''

TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

Rağmen

Rağmen Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Arapça kökenli bir sözcük olan rağmen, olumsuz durumlara karşı cümle içerisindeki eylemin gerçekleştiğini anlatmak için kullanılır. Hem günlük hayatta hem de edebi eserlerde sıklıkla kullanılan rağmen kelimesi birçok kişi tarafından yanlış yazılıyor. Bunun en büyük nedeni kelimenin ''rahmen'' şeklinde telaffuz edilmesidir.

Haberin Devamı

Bu kelimenin doğru yazımı şu şekildedir.

Rağmen - Doğru Kullanım

Rahmen - Yanlış Kullanım

Rağmen Kelimesinin Cümle İçindeki Kullanımı

1- Olumsuz hava koşullarına rağmen maç oynanmaya devam etti.

(Doğru Kullanım)

2- Hakkında söylenen tüm kötü şeylere rahmen ben ona güveniyorum

(Yanlış Kullanım)