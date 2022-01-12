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Proteinler nelerdir ve hangi besinlerde bulunur? Proteinlerin görevleri, isimleri ve özellikleri

#Protein#Yoğurt#Besin
Proteinler nelerdir ve hangi besinlerde bulunur Proteinlerin görevleri, isimleri ve özellikleri

Günlük yaşantımızda tüketmiş olduğumuz besinlerin içerisinde protein yer alabiliyor. Bazı besin gruplarında protein daha çok veya bazılarında daha az oranlarda içerebiliyor. İnsan yaşamında önemli bir katkıyı sağlayan ve gereksinim hale dönüşen proteinlerinde görevleri bulunur. Bazı besin dalları içerisinde yer alan proteinler nelerdir, hangi besinlerde bulunur bilmeniz gereken konulardandır. Protein hakkında öğrenmeniz gereken hangi besinlerde bulunur, protein görevleri ve isimleri detayları ile derledik.

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Protein, insan vücudu için son derece önemli olan en önemli yapı taşlarından birini oluşturur. Proteinler, kas gücünü koruma, hücre onarım ve yenilenmesinde son derece önemli olan moleküllerdir.

 Proteinler Nelerdir ve Hangi Besinlerde Bulunur?

 Proteinler son derece büyük olarak ifade edebileceğimiz bir besin değerine sahiptir. Bu denli büyük bir besin değerine sahip olmasından dolayı insan vücudu için gereksinim haline dönüşmeye başlar. Yaşamın aksama yapmadan devam edilebilirliği sağlamak amacıyla mutlaka protein alımının da gerçekleşmesi gerekir. İnsan hayatının pek çok doku ve yapısında iyileşmelerin oluşması açısından proteinin dokunuşlarının çok fazla olduğunu söyleyebiliriz. Proteinin;

Saç

Tırnak

Cilt

Kas

Kemik

gelişimi açısından oldukça önemli ve bir anlamda da gereklidir. Proteinde aminoasitler bulunurken, insan yaşamında hücre onarımı ve yenileme yaparak destek verir. Proteinlerin hangi besinlerde olduğu da besin tüketimi yapan kişileri yakından ilgilendiren konulardan biri olarak karşımıza çıkar. Protein ihtiyaçlarını sorunsuz şekilde karşılamak isteyenler doğal olarak hangi besinlerde protein olduğunu da mutlaka bilmesi gerekiyor. Protein hangi besinlerde bulunduğuna dair bir sıralama yaptığımız zaman;

Kırmızı et

Beyaz et

Baklagil

Yumurta

Süt

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Yoğurt

Kabak çekirdeği

Peynir

besin gruplarında protein yer alır. Protein bakımından zengin olan bu besinleri tüketerek protein konusundaki ihtiyaçlarınızın karşılanmasını sağlayabilirsiniz. Proteinin zengin olduğu bu besinleri tüketerek saç, kemik, kas ve cilt sağlığınızın koruma altına alınmasını sağlayabilirsiniz. Proteinin saç, cilt, kemik gibi pek çok yer için onarıcı özelliğe sahip olduğu bilinmelidir.

 Proteinlerin Görevleri Nelerdir?

 Protein, hücre gelişimi açısından son derece önemlidir. Hücrenin yenilenmesi ve onarımının yapılmasına yardımcı olur. Vücut, protein üretimini yapamadığı zamanlarda ise protein ile ilgili yaşanan açıklıkların giderilmesi içinde mutlaka dışarıdan takviye alınmalıdır. Protein kasların daha güçlü olmasına yardımcı olur. Özellikle protein alımı ile kas gelişiminin hızlı şekilde yapılmasını sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda kansızlık gibi önemli sorunlar varsa protein alımını gerçekleştirerek kansızlığın giderilmesini sağlayabilirsiniz. Protein içeren besinleri tüketerek vücut direncinizi daha fazla arttırmaya başlarsınız. Vücut direnci düşük olan kişiler protein alımı ile vücut direncini arttırmayı başarır. Proteinin en yoğun olarak yer aldığı besinlerin et ve süt ürünlerinde olduğunu söyleyebiliriz.

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 Proteinlerin Özellikleri ve İsimleri

 Proteinlerin farklı çeşitleri ve isimleri bulunur. Her bir proteinin ise insan vücudunda farklı bir işlevi ortaya koymuş olduğunu söyleyebiliriz. Bunların neler olduğuna dair bir sıralandırma yaptığımız zaman ise basit proteinler, birleşik proteinler, türev proteinler olduğunu belirtmek isteriz. Proteinleri özellik bakımından ele aldığımız zaman ise yapıcı, onarıcı, yenileyici gibi çeşitli önemli özelliklere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Proteinlerin aynı zamanda enerji veren bir yapıya da sahip olduğu bilinir. Enerjisi düşük olan kişiler, besin gruplarında protein içerenleri tüketerek enerjisinin tekrardan yükselmesini sağlayabilir. Özellikle spor yapan kişiler için protein ağırlıklı bir beslenme programını uygulaması istenir. Bunun istenmesinin temel nedeni ise kaybolan enerji miktarının yeniden arttırılmasını sağlamak amacıyladır.

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 Proteinlerin her birinde kükürt, fosfor, azot, hidrojen bulunabiliyor. Ayrıca monomerleri ise amino asit olduğunun altını çizmemiz de fayda var. Proteinler amino asitlerin dehidrasyonu ile oluşan yapı taşlarıdır. 

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#Protein#Yoğurt#Besin

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