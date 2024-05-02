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Proje okullarına öğretmen atama kılavuzu yayımlandı

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#MEB#Öğretmen#Proje Okulu
Proje okullarına öğretmen atama kılavuzu yayımlandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 17:39

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atanmasına ilişkin kılavuz yayımlandı.

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Yayımlanan kılavuza göre, başvurular 3-6 Mayıs tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacak. Bu kapsamda, başvuru yapabilmek için ilgili kanun kapsamındaki belirli şartları taşımak gerekiyor. Öğretmen ihtiyacı, öncelikle proje okulunun bulunduğu ildeki okul veya kurumlarda görev yapan öğretmenler arasından atama yapılarak karşılanacak. Başvurular, mebbis.meb.gov.tr ya da personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan elektronik başvuru formu doldurularak yapılacak.

10 EĞİTİM KURUMU TERCİH EDİLEBİLECEK
Başvuru şartlarını taşıyan adayların tercihlerine açılacak eğitim kurumları, öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülük durumları dikkate alınarak belirlenecek. Adaylar en fazla 10 eğitim kurumu tercih edebilecek.

SONUÇLAR 10 MAYIS’TA
Başvurular 7 Mayıs'ta İl Millî Eğitim Müdürlüklerince onaylandıktan sonra, sonuçlar 10 Mayıs'ta personel.meb.gov.tr adresinde duyurulacak.

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#MEB#Öğretmen#Proje Okulu

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