Proje okullarına öğretmen atama kılavuzu yayımlandı

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Yayımlanan kılavuza göre, başvurular 3-6 Mayıs tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacak. Bu kapsamda, başvuru yapabilmek için ilgili kanun kapsamındaki belirli şartları taşımak gerekiyor. Öğretmen ihtiyacı, öncelikle proje okulunun bulunduğu ildeki okul veya kurumlarda görev yapan öğretmenler arasından atama yapılarak karşılanacak. Başvurular, mebbis.meb.gov.tr ya da personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan elektronik başvuru formu doldurularak yapılacak.

10 EĞİTİM KURUMU TERCİH EDİLEBİLECEK

Başvuru şartlarını taşıyan adayların tercihlerine açılacak eğitim kurumları, öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülük durumları dikkate alınarak belirlenecek. Adaylar en fazla 10 eğitim kurumu tercih edebilecek.

SONUÇLAR 10 MAYIS’TA

Başvurular 7 Mayıs'ta İl Millî Eğitim Müdürlüklerince onaylandıktan sonra, sonuçlar 10 Mayıs'ta personel.meb.gov.tr adresinde duyurulacak.