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Profesör Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Profesör Kelimesinin Doğru Yazımı..

#Nasıl Yazılır#Profesör Nasıl Yazılır#Tdk
Profesör Nasıl Yazılır TDKya Göre Profesör Kelimesinin Doğru Yazımı..

Dilimizde kullanılan birçok kelimenin söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar yazım yanlışlarına neden olmaktadır. Profesör bu kelimelerden birisidir. Peki, profesör nasıl yazılır? TDK sözlüğüne göre Profesör kelimesinin doğru yazımı hakkında bilgileri detaylıca derledik.

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Türk Dil Kurumunun yazım kılavuzu pek çok kelimenin doğru yazılışlarını belirtmektedir. Sizlerde Türk Dil Kurumu yazım kılavuzundan profesör kelimesinin nasıl yazılacağını öğrenebilirsiniz.

Profesör Nasıl Yazılır?

Profesör kelimesinin anlamı ile birlikte nasıl yazılacağı birçok kişi tarafından araştırılmaktadır. Profesör kelimesinin anlamı TDK sözlüklerinde şu şekilde açıklanmaktadır:

- Yükseköğretim kuruluşlarında en üst mertebede olan öğretim üyesi
- Bir işi en iyi bilen ve yapan kişi
- Yükseköğretim kuruluşlarında en üst aşamada olan unvan

Profesör kelimesinin doğru yazılışı da yazım hatası yapılmaması için oldukça önemlidir. Kelime ''profesör'' şeklinde yazılmaktadır.

TDK'ya Göre Profesör Kelimesinin Doğru Yazımı

Profesör kelimesi pek çok kişi tarafından profösör şeklinde yazılmaktadır. Fakat bu yanlıştır. Türk Dil Kurumu online sözlüklerinde kelimenin doğru yazılışı şu şekilde belirtilmiştir:

- Profesör: Doğru yazılışı
- Profösör: Yanlış yazılışı

 

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