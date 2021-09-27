Profesör Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Profesör Kelimesinin Doğru Yazımı..

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Türk Dil Kurumunun yazım kılavuzu pek çok kelimenin doğru yazılışlarını belirtmektedir. Sizlerde Türk Dil Kurumu yazım kılavuzundan profesör kelimesinin nasıl yazılacağını öğrenebilirsiniz.



Profesör Nasıl Yazılır?



Profesör kelimesinin anlamı ile birlikte nasıl yazılacağı birçok kişi tarafından araştırılmaktadır. Profesör kelimesinin anlamı TDK sözlüklerinde şu şekilde açıklanmaktadır:



- Yükseköğretim kuruluşlarında en üst mertebede olan öğretim üyesi

- Bir işi en iyi bilen ve yapan kişi

- Yükseköğretim kuruluşlarında en üst aşamada olan unvan



Profesör kelimesinin doğru yazılışı da yazım hatası yapılmaması için oldukça önemlidir. Kelime ''profesör'' şeklinde yazılmaktadır.



TDK'ya Göre Profesör Kelimesinin Doğru Yazımı



Profesör kelimesi pek çok kişi tarafından profösör şeklinde yazılmaktadır. Fakat bu yanlıştır. Türk Dil Kurumu online sözlüklerinde kelimenin doğru yazılışı şu şekilde belirtilmiştir:



- Profesör: Doğru yazılışı

- Profösör: Yanlış yazılışı