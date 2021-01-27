Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci’ye öğrenci mektubu

Dünya onları koronavirüse karşı geliştirdikleri aşı sayesinde tanıdı. Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci’nin dünyayı etkisine altına alan salgına karşı geliştirdikleri ve yüzde 90 başarılı olduğu bildirilen aşıyla tüm Türkiye’yi gururlandırdı. Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucularından Şahin ve Türeci’ye hayranlıklarını satırlara döken Orhan Cemal Fersoy Ortaokulundaki öğrenciler, kaleme aldıkları mektubu çifte gönderdi. Öğrenciler, mektuplarında, dünyanın salgınla mücadele süreci ve Türk bilim insanlarının aşı konusundaki başarılarını yansıttıkları resimlere de yer verdi.

'GURUR DUYDUM'

Okulun 7'nci sınıf öğrencilerinden Gülnur Paket, mektubunda, Şahin ve Türeci'yi Türkçe öğretmeninin canlı derste anlatmasıyla tanıdığını belirtti. Şahin ve Türeci'ye minnettar olduklarını belirten Paket, "Sizin hakkınızda biraz araştırma yaptım ve yaptıklarınızı görünce sizin gibi insanların hala bulunmasına hem sevindim hem de gurur duydum. Sizler benim gözümde birer mucit, birer bilim insanısınız" dedi.

'NOBEL ÖDÜLÜ ALMALILAR'

Öğrencilerden Mert Ayramcı da mektubunda, COVID-19'dan kurtulmanın tek çaresinin aşının bulunması olduğunu, bu aşıyı geliştiren Şahin ve Türeci'ye teşekkür ettiğini belirterek, duygularını şöyle dile getirdi:

"Onların Türk bilim insanları olmasından dolayı da ayrı gurur duyuyorum. Milletimizi, bayrağımızı temsil ettikleri için çok mutluyum. O asil duyguyu bize yaşattıkları için ayrıca çok minnettarım. İnşallah en kısa sürede bütün dünya aşılanır ve Sars Cov-2 diye bir şey kalmaz. Temennimdir ki Şahin ve eşi Türeci, Nobel Ödülü'nü alıp bizi Aziz Sancar gibi gururlandırırlar."

SALGINDAN KURTULURSAK SİZİN SAYENİZDE

Öğrencilerden Esmanur Türkmen de Şahin ve Türeci'ye aşıyı geliştirdikleri için teşekkür ederek, "Başarılarınızın devamını dilerim. Umarın en kısa sürede tüm dünya COVID-19'dan kurtuluruz. Bu salgından kurtulursak bu sizin sayenizdedir. Tekrar çok çok teşekkür ederiz. En kısa zamanda sizi tanımak isterim. Görüşürüz Türkiye'nin gurur kaynakları" diye konuştu.