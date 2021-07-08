Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç hayatını kaybetti

Akademisyen, bürokrat ve bilim insanı Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç için İTÜ bir başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda “Üniversitemize uzun yıllar hizmet etmiş, bilgi ve birikimleriyle iz bırakan emekli öğretim üyemiz Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç’ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kıymetli hocamıza Allah’tan rahmet kederli ailesine ve İTÜ camiamıza başsağlığı dileriz” denildi.

ABDURRAHMAN KILIÇ KİMDİR?

1 Nisan 1951 yılında Malatya’da doğan Abdurrahman Kılıç, 1969 yılında Kahraman Maraş Lisesinden mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi’nde 1974 yılında lisans ve 1976 yılında yüksek lisansını bitirdi. Yüksek lisansından sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Makine Fakültesi Isı Tekniği Kürsüsünde asistan olarak çalışmaya başladı. Güneş Enerji konusundaki doktora çalışmasını 1982 yılında tamamladı. 1991 yılında Makine Fakültesinde doçent ve 1997 yılında aynı fakültede profesör oldu.

Güneş Enerjisinin 1978 yılında Türkiye’de ilk defa bir üniversitede lisans ve yüksek lisans ders programına girmesini ve ders olarak okutulmasını sağladı. 1982 yılında on sekiz ay, Makine Kimya Endüstrisinde güneşi izleyen ve buhar üreten sistemin geliştirilmesinde çalıştı. Kendinden depolu yeni tip güneş toplayıcısı geliştirdi. Türkiye’de, Yangın Güvenliğini ilk defa 1995 yılında üniversitede ayrı ders olarak açtı. Yangın yönetmeliğini çıkararak, yangını önleme ve söndürmenin bilimsellik kazandırdı.

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

1989-1994 yılları arasında İstanbul İtfaiye Müdürü olarak görev yaptı. Yüzlerce yangının söndürülmesinde ekipleri yönetti. İtfaiye teşkilatının halk tarafından tanınması amacıyla 1990 yılında İtfaiye Haftasını başlattı.