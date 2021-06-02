Portal Nedir? Tdk'ya Göre Portal Kelimesi Ne Anlama Gelir? Portal Sözlük Anlamı

Portal kelimesi internet ortamında daha çok kullanılan bir kelimedir. İngilizce bir kelime olan portal, ana kapı anlamına geliyor.

Portal Nedir?

Yaygın kullanılan kelimelerden biri de portal kelimesidir. Portal kelimesinin anlamı detaylı olarak araştırılıyor. Portal kelimesi İngilizce kökenli bir kelime türüdür. İngilizce olması nedeniyle, Türkçe anlamı da merak ediliyor. Türkçe karşılığı ana kapı olan portal kelimesi, internet siteleri için kullanılıyor. İnternet ana kapıları içeriğinde haberler, söyleşi odaları ve elektronik postalar bulunuyor.

TDK'ya Göre Portal Kelimesi Ne Anlama Gelir?

TDK'ya göre anlamı merak edilen kelimelerden biri de portal kelimesidir. Portal kelimesi TDK'ya göre ana kapı anlamındadır. Ana kapı anlamıyla bilinen portal kelimesi İngilizce kökenli kelimeler arasındadır. Portal kelimesi internet sitelerinden yaygın olarak görülen bir kelimedir.

Portal Sözlük Anlamı

Portal kelimesinin anlamı sözlüklerde de araştırılabiliyor. Portal kelimesi İngilizce bir kelime olması nedeniyle, ana kapı anlamında kullanılıyor. Portal kelimesi, ana kapı anlamıyla bilinen ve internet sitelerinde çok tercih ediliyor. İnternet sitelerinde portal kelimesi daha çok görülüyor.