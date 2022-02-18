Pandemide 8 binden fazla sosyal sorumluluk projesi yapıldı

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2020 yılı verileri doğrultusunda Türkiye’de 193 üniversitenin genel değerlendirilmesinin yapıldığı “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2021” yayınlandı. Raporda 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında aktif olan üniversitelerin “Eğitim ve Öğretim”, “Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın”, “Uluslararasılaşma” ve “Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk” kategorilerindeki verileri analiz edildi.

SALGININ ETKİSİ AZALIYOR

Raporda, “COVID-19 salgınının etkisiyle verilerde bir önceki yıla göre düşüşler olsa da yaklaşık 1,5 yıl boyunca üniversitelerde ara verilen yüz yüze eğitime, programların büyük bir kısmında yeniden başlanması ile 2021 yılı verilerinde önemli artışlar olacağı öngörülüyor” ifadesine yer verildi. Bu ifadeye göre, 2020 verilerine dayanan bu rapor pandemi koşullarında gerçekleşen uzaktan eğitim sürecinde elde edilen rakamları yansıtıyor. 2021’de kampüslerin açılmasıyla birlikte gerçekleşecek olan ve önümüzdeki yılın raporuna yansıyacak rakamların ise daha yüksek olması bekleniyor.

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MERKEZİ SINAVDAKİ BAŞARILAR

Rapora göre; 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavları’nda (KPSS) 103 üniversitenin 584 programı ilk yüzde 5’lik dilime girdi. 2020 yılında yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavları’nda (ALES) ise 95 üniversitenin 490 programı ilk yüzde 5’lik dilimde yer aldı.

8 BİNDEN FAZLA SOSYAL SORUMULULUK PROJESİ

2020 yılında öğrenciler tarafından 157 üniversitede 8 bin 674 sosyal sorumluluk projesi ve 122 üniversitede 5 bin 689 endüstriyel proje yürütüldü. ​193 üniversitenin tamamı ulusal hakemli dergilerde en az bir tane kurum adresli yayın yaptı. Aynı yıl SCI, SSCI ve AHCI endeksli dergilerde (ESCI dâhil) kurum adresli yayını yayımlanan üniversite sayısı ise 191 oldu. 2016-2020 yılları arasında yayınlar dikkate alındığında 2020 yılında 185 üniversitenin toplam 25 bin 627 kurum adresli yayını en yüksek yüzde 10’luk dilimde atıf aldı.

651 PATENT KABUL ALDI

2020 yılında 149 üniversite, bin 887 patent faydalı model veya tasarım başvurusunda bulundu. Aynı yıl 104 üniversitenin 651 başvurusu olumlu sonuçlandı.

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ÖĞRENCİ HARCAMALARI

2020 mali yılında öğrenci başına yapılan cari harcama miktarı ortalaması 15 bin 825 TL olarak açıklandı. Bu miktara bina yapımı ve onarımı, makine ve teçhizat alımı gibi yatırım harcamaları dâhil edilmiyor.

AR-GE İÇİN 1 MİLYAR 840 MİLYON

2020 yılında 173 üniversitede ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarca desteklenen 9 bin 15 AR-GE projesi yürütüldü. Desteklenen AR-GE projesi sayısı 100 ve üzeri olan üniversite sayısı ise 23 oldu. 2020 yılında 111 üniversite, verimlilik artırma, ürün geliştirme, inovasyon gibi kapsamda endüstri ile ortak 6 bin 218 proje yürütüldü. Söz konusu projelerin toplam bütçesi yaklaşık 1 milyar 840 milyon TL olarak açıklandı.

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2020 mali yılında 186 üniversite, bütçelerinin ortalama yüzde 3,36’sını AR-GE kapsamında harcadığını açıkladı. Bütçesinin yüzde 10 ve daha fazlasını AR-GE kapsamında harcadığını beyan eden üniversite sayısı ise 21olarak raporda yer aldı.

281 BİN 992 SERTİFİKA VERİLDİ

Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal uyum ve kapsayıcılığı ile ilgili 152 üniversitede 4 bin 749 etkinlik yapıldı. 2020 yılında 170 üniversite sürekli eğitim merkezleri ve dil merkezleri aracılığıyla 281 bin 992 sertifika verildi. Böylece 2 bin 500 ve üzeri sertifika veren üniversite sayısı 35 oldu.