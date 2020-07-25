Pandemi mağduru çocuklar için burs çağrısı

53 yıldır maddi olanakları sınırlı olan öğrencilere burs desteği veren Türk Eğitim Vakfı (TEV) Kurban Bayramı’na özel olarak ‘TEV Korona Kahramanlarına Vefa Fonu’na destek çağrısını yineledi. TEV, koronavirüs salgınında başta sağlık çalışanları olmak üzere vefat eden tüm bireylerin çocukları eğitim fırsatlarını kaybetmesin diye ‘TEV Korona Kahramanlarına Vefa Fonu’ oluşturmuştu.

‘Çocuklarımızın eğitim umudu olalım’

TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, “Korona sebebiyle ailesinden kayıp veren çocuklarımızı eğitim yolculuklarında yalnız bırakmak istemiyoruz. O çocuklarımızın kendilerine destek olabilecek ebeveynleri vardı ama ne yazık ki şimdi yok. Canlarını dişine takarak çalışırken pandemi nedeniyle vefat eden bireylerin çocukları ve gelecekteki eğitim hayatları bize emanet. Şimdiden sağlık çalışanları dışında farklı meslek gruplarından ailesini kaybeden çocuklarımız bize ulaşmaya başladı. Güvenlik görevlisi, market çalışanları, şoförlük gibi farklı sektörlerde çalışırken virüse yakalanıp vefat edenlerin çocuklarından başvurular almaya devam ediyoruz. Başvuru talepleri giderek büyüyor, ağustos ve eylül aylarında burs başvurularının yoğunlaşacağını tahmin ediyoruz. Bu nedenle Kurban Bayramında bağış yapmak isteyen duyarlı vatandaşlarımızı TEV Korona Kahramanlarına destekte bulunmaya çağırıyoruz” dedi.