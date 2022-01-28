Özvar’a ‘Fahri Profesörlük Unvanı’

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yükseköğretim alanında ortaklaşa atılması planlanan adımlara ilişkin temaslar için Özbekistan’daki resmi ziyaretlerini sürdürüyor.

Özvar ve beraberindeki heyet sırasıyla Taşkent, Semerkand ve Buhara’da iki ülke üniversiteleri arasındaki ilişkilerin artırılması ve Taşkent’te kurulması planlanan Özbek-Türk Üniversitesi ile ilgili çeşitli toplantılar gerçekleştirdiler.

SAĞLIK HİZMETLERİ MYO’NA ZİYARET

Bu kapsamda son olarak, 2019 yılında Buhara Devlet Tıp Enstitüsü ve T.C Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin iş birliğinde kurulan “Buhara Devlet Tıp Enstitüsü Abu Ali İbni Sina Tıp Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri MYO’yu ziyaret eden Başkan Özvar burada eğitim gören öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

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Ziyaret esnasında Buhara Devlet Tıp Enstitüsü tarafından YÖK Başkanı Erol Özvar’a iki ülke yükseköğretimine yapmış olduğu katkılardan dolayı ‘Fahri Profesörlük Unvanı’ verildi.

Unvanın Özbekistan ve Türkiye arasında köklü, derin ve çok boyutlu iş birliğinin bir simgesi olmasına ve iki ülke halklarının birbirine daha da yaklaşmasına vesile olmasını dileyen Başkan Özvar üniversite yöneticilerine teşekkür etti.