Özer: Öğretmenlik Meslek Kanunu, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
10 milyar dolarlık BAE seferi10 milyar dolarlık BAE seferi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Galatasarayda 2.7 milyon euroluk şok ve Burak Elmasın kararı Okan Buruktan yeni açıklama...Galatasaray'da 2.7 milyon euroluk şok ve Burak Elmas'ın kararı! Okan Buruk'tan yeni açıklama...#Galatasaray
İlk ziyaret Türkiye’denİlk ziyaret Türkiye’den#New York Belediye Başkanı Eric Adams
Altın eve değerlenip dönecekAltın eve değerlenip dönecek#Altın Hesabı
Altılı masanın şansı var mıAltılı masanın şansı var mı?#Enflasyon
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünü işaret etmişti İşte oluşması muhtemel yeni fiyatlar...Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünü işaret etmişti! İşte oluşması muhtemel yeni fiyatlar...#KDV İndirimi
Dünya nefesini tuttu... Ukrayna olası işgale böyle hazırlanıyorDünya nefesini tuttu... Ukrayna olası işgale böyle hazırlanıyor!#Ukrayna
Liste güncellendi... İşte Omicronun yeni semptomuListe güncellendi... İşte Omicron'un yeni semptomu#Omicron
Kızılay deposunu soyan hırsıza avukatından: Tarihi ayarKızılay deposunu soyan hırsıza avukatından: Tarihi ayar#Kızılay
Liderler ne konuştu 28 Şubat tarihi doğru muLiderler ne konuştu? 28 Şubat tarihi doğru mu?#Kemal Kılıçdaroğlu
Umut Buluttan Oğulcan Çağlayana kral jesti Aylar sonra gol attıUmut Bulut'tan Oğulcan Çağlayan'a 'kral' jesti! Aylar sonra gol attı#Oğulcan Çağlayan
Doğum gününde soğuk halleri dikkat çekti Bir şey olacaksa zaten olurDoğum gününde soğuk halleri dikkat çekti! 'Bir şey olacaksa zaten olur'#Sevcan Orhan
Kübra’nın son sözleri İfadeleri ortaya çıktıKübra’nın son sözleri! İfadeleri ortaya çıktı#Kübra Ece
Zeynep Dila annesinin boyuna yetişti Zeynep Dila annesinin boyuna yetişti#Zeynep Kasımlıoğlu
Adam ol sözleri Acun Ilıcalıyı kızdırdı: Sen ne diyorsun'Adam ol' sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı: Sen ne diyorsun?#Hikmet Tuğsuz
HABERLEREğitim Haberleri

Özer: Öğretmenlik Meslek Kanunu, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi

#Resmi Gazete#Mahmut Özer#Öğretmenlik Meslek Kanunu
Özer: Öğretmenlik Meslek Kanunu, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun Resmi Gazete’de yayımlandığını belirterek, başta öğretmenler olmak üzere eğitim camiasına hayırlı olması dileğinde bulundu.

Haberin Devamı

Öğretmenliğin kariyer mesleği olmasını öngören Öğretmenlik Meslek Kanunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onaylamasının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yeni yasanın hayırlı olması dileğinde bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Twitter hesbında paylaşılan Bakan Özer’in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

 "Öğretmenlik Meslek Kanunu, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Başta değerli öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim camiamıza hayırlı olsun. Tarihi nitelikteki bu adıma öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitim camiamız adına şükranlarımı sunuyorum."

ŞUŞA BEYANNAMESİ KANUNU
Öte yandan, 15 Haziran 2021 tarihinde Şuşa’da imzalanan ’Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa Beyannamesi’ne ilişkin kanun da Resmi Gazete’de yayımlandı.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Resmi Gazete#Mahmut Özer#Öğretmenlik Meslek Kanunu

BAKMADAN GEÇME!

Tanıyanlar da şaşkın Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu

Tanıyanlar da şaşkın! Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu

#Bitcoin
Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi

BAKMADAN GEÇME!

Tanıyanlar da şaşkın Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu

Tanıyanlar da şaşkın! Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu

#Bitcoin
Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi