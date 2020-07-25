Özel okullarda 'serbest kayıt' zamanı

Serbest kayıt döneminde her gün için bir taban puan açıklanacak ve kayıt işlemleri saatlere göre günlük olarak yapılacak. Ön kayıt, asil kayıt ve yedek kayıtlar aynı gün tamamlanacak.

RESMİ OKUL TERCİHLERİ 29 TEMMUZ'A KADAR

Bu dönemin ardından özel okullara kayıtlar sona erecek. Resmi okullar için tercih başvuruları ise alınmaya devam ediliyor. Sınav puanıyla ve yerel yerleştirmeyle alacak okullar için tercih işlemleri 29 Temmuz'da sona erecek. Herhangi bir özel okula kayıt yaptıranlar için sınav puanına göre, yerel yerleştirmeyle alacak ve pansiyonlu okul tercih ekranı açılmayacak. Özel okula kayıt olanlar resmi okul tercihlerinde bulunamayacaklar. Ancak özel okula kayıt yaptıranlar, kaydını sildirirse tercihte bulunabilecekler.

YERLEŞTİRMELER SONRASI ÖZELE KAYIT MÜMKÜN MÜ

Adayların resmi okul yerleştirmeleri tarihinden sonra da özel okula kayıt yaptırması mümkün. Bir aday resmi okuldaki yerleştirmesini beğenmeyip, özel okula kayıt yaptırmak isterse özel okullarda kontenjan bulunması halinde kayıt yaptırabilecek. Ama özellikle üst seviyedeki okulların kontenjanları doluyor. Veliler ve adaylar bunu da göz önünde bulundurmalı.

SONUÇLAR 10 AĞUSTOS'TA

Resmi okullara yerleştirme sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. Birinci nakil dönemi 10-14 Ağustos tarihleri arasında, ikinici nakil dönemi 17-21 Ağustos'ta olacak. Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 24-26 Ağustos tarihlerinde alınacak.

BAZI ÖZEL OKULLARIN TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLARI