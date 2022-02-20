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Özel okullara yeni yönetmelik

#Özel Okul#Yönetmelik#Öğretmen
Özel okullara yeni yönetmelik
Seda Nur BAŞPINAR

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde bir dizi değişiklik yapıldı.

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Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle, “tek taraflı sözleşme ile işten ayrılan eğitim personeline bir yıl herhangi bir özel öğretim kurumunda görev verilmez” maddesi kaldırıldı. Böylece özel okullardaki öğretmenler, işten ayrılmaları halinde bir yıl beklemeksizin bir başka okulda işe başlayabilecek.

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Yönetimi Kurulu Başkanı Zafer Öztürk, yapılan değişiklikleri şöyle yorumladı:

“Çalışma izinleri uzatma onayıyla ilgili maddede yer alan ‘Haziran ayı içerisinde başvuru şartı’ yürürlükten kalkmış. Yani artık yabancı öğretmenler toplu olarak çalışma izni başvurusu yapmayacak. Ayrıca özel okulların, açılacağı binalarla ilgili maddede değişikliğe gidilmiş. Belli kapalı alan büyüklüğüne sahip ticaret, konut, turizm gibi farklı kullanım niteliğindeki yapılarda en az 500 metrekare bahçe alanı bulunması ve müstakil bir binanın kullanım hakkının okula ait olması şartıyla okul açılabilmesine izin veren fıkralar eklenmiş.”

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#Özel Okul#Yönetmelik#Öğretmen

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