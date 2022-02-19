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Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde değişiklik

#TÖZOK#Milli Eğitim Bakanlığı#Özel Öğretim Kurumları
Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde değişiklik
Seda Nur BAŞPINAR

İşten ayrılan öğretmen başka bir okulda işe başlamak için artık bir yıl beklemek zorunda değil

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Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde bir dizi değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliklere göre, özel öğretim kurumlarında çalışan eğitim personeli işten ayrılması halinde bir yıl beklemeksizin bir başka okulda işe başlayabilecek. Yeni yönetmelikte “tek taraflı sözleşme ile işten ayrılan eğitim personeline bir yıl herhangi bir özel öğretim kurumunda görev verilmez” maddesi kaldırıldı. Ayrıca, özel öğretim kurumlarında görevlendirilen eğitim personelinin çalışma izinlerini uzatma onayının haziran ayı içinde toplu olarak alınması uygulamasında da değişikliğe gidildi. Uygulamanın sahada yarattığı zorluklar dikkate alınarak sözleşme süresi bitmeden yeni sözleşme yapılması zorunluluğunun kaldırılması ve İş Kanunu’na uyum sağlamak amacıyla madde yeniden düzenlendi.

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İŞKUR’DA EĞİTİM PERSONELİ GÖREVLENDİRİLMEYECEK
Öte yandan İŞKUR tarafından işbaşı eğitim programı ve benzeri programlar kapsamında kurumlarda eğitim personeli görevlendirilmeyeceği, sadece diğer personelin görevlendirilebileceği de yönetmelikte düzenlendi. Buna göre, diğer personelle yapılacak sözleşmelerde görev süresi de İŞKUR programlarında belirtilen süre kadar olacak.

KARMA KULLANM ALANLARINDA ÖZEL OKUL AÇILABİLECEK
Yönetmelikte karma kullanım alanlarında okul öncesi eğitim kurumu, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim okulu veya özel eğitim okullarının açılmasına ilişkin şartlar da belirlendi. Düzenlemeyle, ticaret, hizmet ve konut gibi alanları birleştiren karma kullanım alanlarında da özel okul açılabilecek. Ayrıca usta öğretici ve yabancı dil alanında görevlendirilecek usta öğreticilere ilişkin tanım, iller arasındaki uygulama farklılıklarını önlemek amacıyla daha açık bir ifadeyle güncellendi.

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde değişiklik
DEĞİŞİKLİKLER NE ANLAMA GELİYOR?
Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Yönetimi Kurulu Başkanı Zafer Öztürk, yapılan değişiklikleri şöyle yorumladı: 
* Özel öğretim kurumlarında görev alacak usta öğreticilerin, en az orta öğretim mezunu olmaları gerektiğine dair değişiklik yapılmış. Buna göre usta öğreticiler en az ortaöğretim mezunu olacak.

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* Özel okulların, açılacağı binalarla ilgili madde de değişikliğe gidilmiş. Belli kapalı alan büyüklüğüne sahip ticaret, konut, turizm gibi farklı kullanım niteliğindeki yapılarda en az 500 metrekare bahçe alanı bulunması ve müstakil bir binanın kullanım hakkının okula ait olması şartıyla okul açılabilmesine izin veren fıkralar eklenmiş.

* Çalışma izinleri uzatma onayıyla ilgili maddede yer alan “Haziran ayı içerisinde başvuru şartı yürürlükten kalkmış. Yani artık yabancı öğretmenler toplu olarak çalışma izni başvurusu yapmayacak.- Ayrıca değişliklerden bir diğeriyle de “Görevinden ayrılanlara bir yıl süreyle kurumlarda görev verilmez” ifadesi yürürlükten kaldırılmış. 

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#TÖZOK#Milli Eğitim Bakanlığı#Özel Öğretim Kurumları

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