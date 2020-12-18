Özel gelişim serisi raflarda

Beslenme ve sağlıklı yaşam alanında doğru ve bilimsel bilgiyi toplumun her kesimine ulaştırmak hedefiyle çalışmalar gerçekleştiren Sabri Ülker Vakfı, çocukların doğru bilgilendirilmesi ve tüm çocukların kitap okuyabilmesi amacıyla yayınladığı kitaplar serisine yenilerini ekledi. Amerikan Psikoloji Derneği tarafından hazırlanan ve çocukların kişisel gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan seri Sabri Ülker Vakfı Yayınları imzasıyla raflardaki yerini alıyor. Çocuk gelişimi için faydalı ve çocukların anlayacağı bir dilde kurgulanan seride ayrıca, ebeveynlere özel notlar da yer alıyor.

‘Sen Harikasın’, ‘Tarçın’ın Kabuğu’, ‘Üç Küçük Kuş’ ve ‘Zürafa Yardım İstiyor’ kitaplarından oluşan seride yer alan keyifli hikayeler etkileyici görsel anlatımlarla zenginleşiyor. Seride yer alan ‘Sen Harikasın’da çocukların özgüvenini destekleyici ve yaşama dair motivasyonlarını güçlendirici yönlendirmeler yer alırken, fabl türünde hazırlanmış ‘Tarçın’ın Kabuğu’nda utangaçlığını aşmaya çalışan minik salyangoz Tarçın’ın macerasına yer veriliyor. Serinin üçüncü kitabı ‘Üç Küçük Kuş’ta ise anlaşmazlıklarla başa çıkmanın doğru kelimeleri seçmekten geçtiğine ve çocukların düşündüklerini özgürce ifade etmesinin önemine vurgu yapılıyor. Çocuklara özel gelişim serisinin son kitabı olan ‘Zürafa Yardım İstiyor’ ise çocukların sosyal kimlik kazanmasının gerekliliğinin önemini anlatıyor.