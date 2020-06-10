Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde alınması gereken önlemler belirlendi

‘Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ güncellenerek rehbere ‘Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemler’ başlığı eklendi. Rehberde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde; otizm spektrum bozukluğu, zihinsel yetersizlik, konuşma ve dil ile ilgili bozukluklar, işitme kaybı, görme kaybı, ortopedik bozukluklar, okuma ve yazma güçlüğü, matematiksel işlemlerde yaşanan zorluklar (özel öğrenme güçlüğü), travmatik beyin hasarı, serebral palsi, birden fazla yetersizliği bulunma gibi özel eğitim kapsamına giren çocuk ve gençlere bireyselleştirilmiş eğitim hizmeti sunulduğu belirtildi. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin çalışma koşulları nedeniyle Kovid -19 bulaşma riskinin yüksek ortamlar olduğu belirtilen rehberde, enfeksiyon riskini azaltmak için korunma ve kontrol önlemlerine çalışanların, öğrencilerin ve engelli ailelerinin dikkat etmesinin zorunlu olduğu vurgulandı. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için merkezlere yeniden kabul aşamasında veli ve vasilere daha önceden hazırlanan ve rehberde yer alan ‘bilgilendirme formu ve taahhütname’nin iki nüsha halinde imzalatılması ve bir nüshasının kendilerine verilmesi gerektiği kaydedildi. Öğrenci ve personelin kuruma geldikleri gün ve saatlerin kaydedilmesi, bu kurumlardaki engelli öğrenci sayısının sınıf ve grup odasındaki sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde belirlenmesi gerektiği belirtildi.

SERVİSLERDE SOSYAL MESAFE

Rehberde, servislerde alınması gereken önlemlere ilişkin uyarılara da yer verildi. Servis araçlarının özellikle sık temas edilen yüzeyleri başta olmak üzere temizliği her servis sonrasında su ve deterjan ile yapılması gerektiği ifade edilen rehberde, alınması gereken diğer tedbirler şöyle sıralandı:

- Taşınacak kişi sayısı, servis taşıma kapasitesi ve araçlarda sosyal mesafe kuralları göz önüne alınarak planlanmalı.

- Servise alınacak öğrenci, personel ve veliler arasında ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı semptomları sorgulanmalı ve ateş ölçümü yapılarak semptomu ve ateşi olanların servise binmelerine izin verilmemeli.

- Serviste el antiseptiği bulundurulmalı.

- Sürücü, servis görevlileri ve veliler maske takmalı. İki yaş ve üzeri maske takabilecek öğrenciler mümkünse maskeli olmalı.

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, temassız ateş ölçer, yeterli miktarda maske, en az yüzde 70'lik alkol içeren kolonya, sıvı sabun, el antiseptiği ve dezenfektan malzemeleri bulundurulmasının önemine işaret edildi. Rehberde, kurumlarda el antiseptiklerinin bulunduğu yerlerin engelli öğrencilerin ulaşamayacakları yerlerde olması ve bu alanların eğiticiler tarafından kontrol edilmesi gerektiği belirtildi.

PERSONEL İLE ENGELLİ ÖĞRENCİLER ARASINDA SOSYAL MESAFE

Kurum girişinde tüm personel, engelli öğrenci ve ziyaretçiler için temassız ateş ölçümü yapılması gerektiği vurgulanan rehberde, alınması gereken önlemler şöyle:

- Ateşi 38 dereceden yüksek olanlarla öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri olanlar, Kovid -19 tanısı alan veya temaslısı olan kişiler içeri alınmamalı, tıbbi maske takılarak Kovid- 19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmeli.

- Kuruma giren tüm kişilerin maske takmaları istenmeli.

- Personel ve engelli öğrencilerin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli. Yeni maske takılırken ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalı.

- Tüm öğrenciler ve çalışanlara el hijyeni konusunda eğitim verilmeli. Ellerin nasıl yıkanacağı, hangi durumlarda yıkanması gerektiği gibi konular ayrıntılı anlatılmalı.

- Yutmayı önlemek için el antiseptiği kullandıklarında engelli öğrenciler denetlenmeli. Elini yıkayamayan engelli öğrencilere yardım edilmeli, yardım ettikten sonra personel tekrar ellerini yıkamalı.

- Lavaboların yakınına el yıkama adımlarını açıklayan posterler yerleştirilmeli.

- Sınıflardaki ve odalardaki öğrenci sayısı teması azaltacak şekilde düzenlenmeli. Farklı sınıfların bir araya gelebileceği grup toplantıları veya etkinliklerinden kaçınılmalı, ziyaretçi alınmamalı.

- Engellilerin sınıflarında/odalarında en az 1.5 metre arayla oturmaları sağlanmalı. Konuşma, öksürme, hapşırma gibi durumlardan kaynaklanan iletimi azaltmak için çocukların yüz yüze oturmasını engelleyerek masalar aynı yöne bakacak şekilde düzenlenmeli.

- Engelli öğrencilere yakın temas gerektiren durumlarda maske ve yüz koruyucu kullanılmalı.

- Kurumlarda eğitim süresini bekleyen engelli öğrenci ve velilerinin sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde düzenlenmiş alanlarda, mümkünse açık alanlarda beklemeleri sağlanmalı.

- Kurumlarda bulunması durumunda yemekhane, kütüphane, mescit, kantin gibi toplu kullanım alanlarında kişiler arasındaki sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde düzenlenmeli.

- Kurumda eğitim personelinin bireysel veya grup eğitimi yaptığı odalar dışında personelin çalıştığı oda ve bölümlerde de sosyal mesafenin en az 1 metrenin altına düşmeyecek şekilde hizmet sunulmalı.

- Kurumlar tarafından hizmet sundukları engelli öğrencilere ve ailelerine, alınacak tedbirler, kişisel hijyen, sosyal mesafe gibi konularda rehberlik edilmeli.

- Kurum bünyesinde bulunması halinde kantin, büfe gibi yerlerde maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere uyulmalı. Buralarda tek kullanımlık bardak, tabak gibi malzemeler kullanılmalı.

Kurumda çalışan personele yönelik alınması gereken önlemlere de yer verilen rehberde, kuruma girişte personelin ateşinin ölçülmesi ve semptom sorgulaması yapılması, ateşi 38 dereceden yüksek olanlarla öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri olan personel içeri alınmaması, tıbbi maske takılarak Kovid -19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmesi gerektiği kaydedildi. Personelin kendi aralarında ve öğrencilerle sosyal mesafeyi koruması ve arada en az 1 metre mesafe bırakılması, öğrencilerle tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçınılması gerektiği vurgulandı.

ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA İZOLASYON ODASI ŞARTI

Rehberde, salgın döneminde engelli öğrencilere maske takma ve sosyal mesafe konusunda eğitim verilmesi ancak öğrencilerin bu konularda zorlanmamaları gerektiği uyarısında bulunuldu. Engelli öğrencilerin bez değişimi yapılacak ise önce ellerin su ve sabunla yıkanması, ayrı bir alanda sırasıyla önlük, tıbbi maske, yüz koruyucu gözlük ve eldivenin giyilerek bezin değiştirilmesi gerektiği, işlem bittikten sonra bez değiştirme alanının temizlenerek kişisel koruyucu ekipmanın çıkarılması gerektiği vurgulandı. Kovid-19 bulguları bulunan veya hasta olduğundan şüphelenilen bir engelli öğrenci saptandığında, engelli öğrenci ve temaslılarının en kısa sürede izolasyonunun sağlanması gerektiği kaydedildi. Diğer alınan önlemler ise şu şekilde sıralandı:

- Bir izolasyon odası veya alanı oluşturulmalı ve hasta kişi o alanda kişisel koruyucu ekipman kullanan bir eğitici ile izole edilmeli.

- Engelli öğrencilerin ailesi ile irtibata geçilerek sağlık kurumuna başvurmaları sağlanmalı.

- Hasta kişi kurumdan ayrıldıktan sonra izolasyon odası/alanı kurallara uygun şekilde temizlenmeli ve havalandırılmalı.

- Test sonuçları ve tanısı mutlaka kurum tarafından takip edilmeli. Test sonucu alınana kadar sınıftaki/grup odasındaki öğrencilerin ve eğitmenlerin diğer sınıflardakilerle/grup odasındakilerle teması kısıtlanmalı. Test sonuçlarına göre temaslı yönetimi il ve ilçe sağlık müdürlükleri tarafından Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Rehberi doğrultusunda yapılmalı.