Özel eğitim mesleki eğitim merkezi mezunlarına üniversite şansı

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Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği’nin kapsamını genişlemesiyle hafif düzeyde zihinsel yetersizliği veya hafif düzeyde otizm spektrum bozukluğu olan ve eğitim gördüğü özel eğitim meslek okullarını bitiren öğrenciler, (YKS) girebilecek. Düzenleme kapsamında hem eski mezunların hem de özel eğitim mesleki eğitim merkezi mezunlarının üniversiteye erişiminin önünü açıldı.

YAŞAMA KATILMALARINI İSTİYORUZ

Engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları söyledi:

“Engelli bireylerin toplumsal yaşama tam katılımı yönünde olumlu katkılar sağlamak istiyoruz. 186 özel eğitim meslek okulunda hafif düzeyde zihinsel yetersizliği veya hafif düzeyde otizm spektrum bozukluğu olan 13 bin 673 öğrenciye 18 meslek alanında eğitim veriliyor. Bu okullardan mezun olanların yükseköğretime giriş imkânı bulunmuyordu ve yükseköğretime devam edemiyorlardı. Temmuz ayında bir iyileştirme yapmış ve 2021 yılı itibarıyla özel eğitim meslek okulu diplomasına sahip olanların üniversiteye girişlerine imkân sağlamıştık. Bu konuda yeni bir adım attık ve yönetmelik değişikliğinin yayımlandığı tarihinden önce “özel eğitim mesleki eğitim merkezi öğrenim belgesi” ile “özel eğitim meslek okulu diploması” bulunanlara da üniversiteye giriş imkânı sağladık.”