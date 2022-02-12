Özel çocuklara hikaye seti

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Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, özel gereksinimli çocukların var olan kapasitelerini en üst seviyede kullanabilmelerini sağlayan Evde Eğitim Kiti (EV-KİT) hazırlandı. EV-KİT, özellikle evde eğitim alan öğrencilerin okul yoluyla edindikleri bilişsel ve sosyal kazanımları pekiştirmeleri için ev ortamında ailelerin de katılımıyla rahatlıkla kullanabilecekleri materyal ve eğitim araçlarıyla oluşturuldu.

4 AYRI İÇERİKTE HAZIRLANDI

Sette hafif zihinsel yetersizliği ve otizmi, orta-ağır zihinsel yetersizliği ve otizmi, görme ve işitme yetersizliği olan öğrenciler için 4 ayrı içerikte hazırlandı. EV-KİT, içinde bireysel farklılıklara özel, ergonomik ve taşınabilir basılı, mekanik ve dijital materyaller ile eğitim araçlarını barındırıyor.

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Özel çocuklar için hazırlanan ikinci çalışma ise farklılıklarla bir bütün oluşturan, birlikte yaşamanın en güzel örneklerini sunan “Özel Sokağın Çocukları” seti.

Özel Sokağın Çocukları; tüm çocukları birbirinden eğlenceli maceralara atılmaya, farklılıklara saygı duymaya, hayata bir de özel çocukların penceresinden bakmayı amaçlıyor. Dostluğun, yardımlaşmanın, dayanışmanın, hoşgörünün, sevgi ve saygının işlendiği “Özel Sokağın Çocukları” adlı zenginleştirilmiş hikâye seti; beş kitap, 5 animasyon ve 5 şarkıdan oluşuyor. Özel Sokağın Çocukları, görme ve işitme yetersizliği bulunan çocuklar için Türk işaret dili ve sesli betimleme desteğiyle hazırlandı.

5 KİTAPTAN OLUŞUYOR

Okula başlarken yaşanan heyecanı paylaşan “Küçük Kahraman”; bir türlü yerinde duramayan, kıpır kıpır kahramanın maceralarını anlatan “Fındık Faresi; okumak istediği kitabın Braille baskısını bulamayan Arda’nın hikâyesi “Kitap Kurdu; tasarrufun önemine işaret eden “Bayram Şekeri” ve yurdundan ayrılmak zorunda kalan Ferhad ve Şamila’nın yaşadıklarını paylaşan “Gizemli Komşular” çocuklarla buluşmaya hazır.

‘YENİ UYGULAMALAR HAYATA GEÇİRİYORUZ’

EV-KİT ve “Özel Sokağın Çocukları” setinin çocukların ilgisini çekebilecek eğlenceli ve öğretici içerikler barındıracak şekilde alanında uzman ekipler tarafından hazırlandığını belirten Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları söyledi:

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“Özel çocuklarımıza yönelik çalışmalar çok önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Bu nedenle sürekli farklı içeriklerle evlatlarımızı ve ailelerini desteklemek için yeni uygulamalar hayata geçiriyoruz. 1000 set EV-KİT, 81 ilimizde bulunan Özel Eğitim Hizmetleri Kurulları tarafından evde eğitim kararı olan; hafif düzeyde zihinsel yetersizliği ve otizmi, orta ve ağır düzeyde zihinsel yetersizliği ve otizmi, görme yetersizliği ve işitme yetersizliği bulunan tüm çocuklarımıza ulaştırılacak. Özel Sokağın Çocukları adlı çalışmamızın tüm içeriklerine; kitap, şarkı ve animasyonlarına ‘orgm.meb.gov.tr/ozelsokagincocuklari’ adresinden ve ‘youtube-Özel Sokağın Çocukları’ kanalından ulaşılabiliyor. Özel çocuklarımız ve ailelerine önemli bir katkı sağlayacağını düşündüğümüz çalışmalarda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”