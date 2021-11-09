ÖSYM’den Uzman Yardımcılığı sınavı açıklaması

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Sözlü sınava katılmaya hak kazananların, belirtilen tarih ve saatte ÖSYM Başkanlığı Bilkent - Ankara adresinde hazır bulunmaları gerekiyor. Ayrıca adayların, e-Devlet üzerinden alınmış lisans mezuniyet belgesini, varsa lisansüstü mezuniyet belgelerini üç adet fotoğrafla birlikte şahsen veya posta yolu ile ÖSYM Personel ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına, ayrıca https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/ozgecmis_09112021.docx adresindeki özgeçmiş formunu doldurarak 19.11.2021 tarihine kadar uzmanyardimciligi@osym.gov.tr adresine ulaştırmaları gerektiği belirtildi.