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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 21.05.2020 - 17:12,Son Güncelleme:

ÖSYM Başkanı, YKS animasyonu videosu paylaştı

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ÖSYM Başkanı, YKS animasyonu videosu paylaştı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) nasıl uygulanacağıyla ilgili hazırlanan bir animasyon videoyu paylaştı.

TRT Haber'in hazırladığı video için teşekkür eden ÖSYM Başkanı, "Tüm adaylarımıza iyi çalışmalar dilerim" dedi. "Pandemi döneminde YKS nasıl yapılacak?" başlıklı videoda, 188 sınav merkezinde yaklaşık 2.5 milyon adayın sınava gireceği belirtildi. Sınav salonlarının havalandırılacağı, sosyal mesafenin korunacağı ifade edildi. Bahçede adaylar ve görevliler dışında kimsenin bulunmayacağı, toplu taşıma araçlarının ise daha sık çalışacağı bildirildi.

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