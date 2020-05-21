ÖSYM Başkanı, YKS animasyonu videosu paylaştı

TRT Haber'in hazırladığı video için teşekkür eden ÖSYM Başkanı, "Tüm adaylarımıza iyi çalışmalar dilerim" dedi. "Pandemi döneminde YKS nasıl yapılacak?" başlıklı videoda, 188 sınav merkezinde yaklaşık 2.5 milyon adayın sınava gireceği belirtildi. Sınav salonlarının havalandırılacağı, sosyal mesafenin korunacağı ifade edildi. Bahçede adaylar ve görevliler dışında kimsenin bulunmayacağı, toplu taşıma araçlarının ise daha sık çalışacağı bildirildi.

2020-YKS Nasıl Uygulanacak?



27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak YKS için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. @trthaber ‘e bilgilendirici animasyon filmi için teşekkür ederim.



Tüm adaylarımıza iyi çalışmalar dilerim. pic.twitter.com/kF5xPUmbzT — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) May 21, 2020