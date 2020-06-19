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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 19.06.2020 - 11:34,Son Güncelleme:

ÖSYM Başkanı Aygün: YKS için hazırız

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ÖSYM Başkanı Aygün: YKS için hazırız
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için sınav güvenliği ve sağlık önlemleri kapsamında önemli paydaş kurumlarla bir araya geldiklerini belirtti.

ÖSYM Başkanı Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:
“Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü temsilcileriyle birlikte Merkez Sınav Koordinasyon Kurul Toplantısını gerçekleştirdik. Toplantıda 2020-YKS için sınav güvenliği hazırlıklarını ve pandemi döneminde sınavların Türkiye genelinde sorunsuz bir şekilde uygulanması için alınan ve alınması planlanan önlemleri görüştük. Tüm paydaşlarımıza emekleri ve katkıları için şimdiden teşekkür ederim.”

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