Osmaniye hangi bölgede, haritada nerede? Osmaniye ilçeleri, haritası, nüfusu ve iklimi

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Osmaniye ilini Türkiye ülkesinde yaşayan insanlar mutlaka duymuştur. Hatta kültürel zenginlikleri ve tarihi açısından dikkatleri üzerine toplayan bir ildir. Bu yüzden de tam özelliklerini bilmeyen bireyler bile merakla araştırmaktadır.

Osmaniye Hangi Bölgededir?

Osmaniye ili Türkiye ülkesi sınırları içinde yer alan Akdeniz bölgesinde bulunmaktadır. Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkedir. Aynı zamanda ülkemiz yedi coğrafi bölgeden meydana gelmektedir. Akdeniz bölgesi de bu bölgeler arasında yerini almıştır. Akdeniz bölgesi hem tarihi hem turistik açısından deniz turizminin de gelişmiş olduğu bir bölgedir.

Akdeniz bölgesinin en önemli özelliği ise Akdeniz'in denizi ve kıyılarıdır. Osmaniye ili ise tarihte birçok beyliğin yaşadığı bölgedir. Bu il Ceyhan ırmağı havzasında yer almaktadır. Türkiye ülkesinin sonradan il olan listesinde yer almaktadır. Aynı zamanda Osmaniye ili Türkiye'nin kalabalık illerinden bir tanesidir.

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Osmaniye İli Haritada Nerededir?

Türkiye haritası ülkenin tümünün veya bir parçasının belirli oranlarda küçültülmüş şeklidir. Bu harita üzerinde bölgeler, sınırlar, iller ve bunun gibi bazı bilgiler belirtilir. Bir düzlem üzerinde ilgili ülke gösterilir. Haritalar üzerinde aynı zamanda denizler, göller ve su birikintileri de yer almaktadır.

Osmaniye ili ise haritada Adana ilinin yanındadır. Haritada bu ilin sol tarafında Adana sağ tarafında Kahramanmaraş, Gaziantep biraz altında Kilis ve tam altında da Hatay ili bulunmaktadır.

Osmaniye İlçeleri Hakkında Bilgiler

Bilgilere göre Osmaniye iline bağlı toplam merkezle beraber yedi adet ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler şöyle sıralanmaktadır;

Kadirli

Düz İçi

Bahçe

Toprak Kale

Sumbas

Hasan Beyli

Osmaniye merkez haricinde bu sıralama nüfus değerlerine göre çoktan aza doğru sıralanmıştır. En üstte en fazla nüfusa sahip Osmaniye merkez yer almaktadır. Arkasından da Kadirli ilçesi gelmektedir.

Kadirli ilçesi Osmaniye iline bağlı en büyük ilçedir. Akdeniz bölgesinin Adana bölümünde yer almaktadır. Konumu gereği ilçe denizden ortalama olarak 96 metre yükseklikte bulunmaktadır. Osmaniye ilinin kuzey batısında Adana ilinin doğusunda bulunmaktadır. Adana iline 96 km uzaklıkta bulunan ilçe Osmaniye il merkezine ise 46 km uzaklıktadır.

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Düz içi ilçesi ise Haruniye ismiyle bilinmekteydi. Bu ilçe Nur Dağlarının eteklerinde küçük bir ovada bulunmaktadır. Konumu gereği deniz seviyesinden 440 metre yukarıdadır. Yol güzergahı olarak bu ilçe Orta Doğu'dan Anadolu'ya giden yol üzerindedir.

Bahçe ilçesinin kuzeyinde Kahramanmaraş ili vardır. Doğusunda Gaziantep vardır. Güneyinde bağlı olduğu Osmaniye merkez bulunur. Batısında ise Düz İçi ilçesiyle çevrilidir. Bu ilçenin merkezi dağlarla kaplıdır. Bu yüzden rakımı yüksek ve dağlık bölgededir. Bu da ilçenin iklimini etkilemektedir.

Toprak Kale ilçesi ise Osmaniye ilinin güney batısında bulunur. İlçe ismini ise kendi sınırları içinde bulunan kaleden almaktadır. İlçenin kuzey ve doğu yönleri ovadır. Güney batısı ise dağlıktır. Bitki örtüsü olarak ilçe meyve ağaçlarıyla doludur.

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Sumbas ilçesi tarihi yerleri ve turizm değerleri açısından önemlidir. Bu ilçe Kadirli ilçesine bağlıyken 1991 senesinde köylerin birleşmesiyle ayrı bir belediye teşkilatında toplanmıştır. Bu ilçe ilçeden çok bir köy görünümündedir. Çünkü ilçenin içinde kanallardan akan sular, portakal ağaçları, incir ağaçları ve pamuk tarlaları bulunmaktadır.

Hasan Beyli ilçesi 6 adet köyden ve 4 adet mahalleden meydana gelmektedir. B ilçe denizden 800 metre yüksekliktedir. Bu ilçe aslında Osmaniye ilinin yaylalarından bir tanesidir. Bu yüzden yaz aylarında nüfusu artmaktadır. En iyi domates ve kiraz ürünleri bu ilçeden çıkmaktadır.

Osmaniye Haritası Hakkında Bilgiler

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Osmaniye ili haritasında Akdeniz bölgesinin Adana bölümünde yer aldığını göreceksiniz. Bu ilin çevresindeki illeri Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana ve Hatay oluşturmaktadır. Osmaniye ili Türkiye ülkesinin 80. ilidir. Kuzey sınırında Kahramanmaraş, güney sınırında Hatay, doğu sınırında Gaziantep ve batı sınırında Adana vardır.

Bu ilin yüz ölçümü haritasında 3.321 km kare olarak gözükmektedir. Deniz seviyesinden yüksekliği 118 metredir. Bununla beraber bu il ülkemizin 80. ili olduğu için plakası da 80 dir.

Osmaniye Nüfusu Hakkında Bilgiler

Bu ilin nüfusu geçilen yıla oranla 9.797 değerinde artmıştır. 2020 senesine göre Osmaniye ilinin nüfusu 548.556 oranındadır. Bu oranın 276.776 oranını erkek nüfusu oluşturmaktadır. 271.780 oranını ise kadın nüfusu meydana getirmektedir. Yüzdeye vurduğumuzda %49,54 kadın %50,46 ise erkektir.

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Osmaniye İklimi Hakkında Bilgiler

Osmaniye ili Akdeniz bölgesinde olduğu sebebiyle buram buram Akdeniz iklimini yaşamaktadır. Yazları sıcak ve kurak kışları ise ılık ve yağışlı geçmektedir. Yağışların diğer aylara göre fazla olduğu mevsimler sonbahar ve kış aylarıdır. Yıllık ortalama yağış miktarı da 767,6 mm değerindedir.

Osmaniye ilinde Akdeniz iklimi yaşanmasından dolayı bitki örtüsünde de Akdeniz bitkilerinin tamamının yetiştiğini görmekteyiz. Bu ilde görülen ağaç çeşitleri Nur Dağı yamaçlarında yer almaktadır. Defne, kızıl çam ve sedir ağaçları başlıca ağaç türleridir. İlin bazı bölgelerinde kavakçılık işi de zaman geçtikçe artış göstermektedir.