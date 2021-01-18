‘ÖRAV Yarıyıl Atölyeleri’ başlıyor

Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV), 2020-2021 eğitim öğretim dönemi yarıyıl tatilinde düzenleyeceği atölyelerle öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine destek olmaya devam ediyor. 28 farklı konu başlığında atölyeler düzenleyecek olan ÖRAV, yarıyıl tatili döneminde öğretmenlerin hem gelişimlerine katkı sağlamayı, hem de keyifli ve verimli bir tatil dönemi geçirmelerini hedefliyor. Dört gün boyunca 28 farklı konu başlığında düzenlenecek atölyelere katılım ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Bilgi ve kayıt için detaylara http://user.orav.org.tr/event/register adresinden ulaşılabilir.

ZENGİN PROGRAM İÇERİKLERİ

‘ÖRAV Yarıyıl Atölyeleri’ kapsamında; sanat, fen bilimleri, eğitim teknolojileri, özel eğitim, çocuk hakları, felsefe gibi farklı disiplinlerde yürütülecek atölyelerin yanı sıra, pandemi döneminde uzaktan eğitim konusunda öğretmenlerin ihtiyaç duydukları başlıkları içeren atölyeler de sunuyor. Öğretmenlerin bu yıl katılabilecekleri atölyeler şu başlıklardan oluşuyor:

- Dijital Araçlarla Zenginleştirilmiş Öğrenme Tasarımı,

- Zihin Haritaları,

- Orff-Schulwerk Yaklaşımın Prensiplerini Çevrimiçi Ortama Taşımak,

- Öğretmenler İçin Mindfulness,

- Ekrana Rağmen ve Ekran Sayesinde Fark Yaratmak: Çevrimiçi Çocuk Atölyeleri ve Müze Kitleri,

- Özel Eğitimde Web 2.0 Araçlarını Kullanarak İçerik Geliştirme,

- Çocuk Hakları eğitiminde edebiyat odaklı içerik ve proje yapılandırma,

- Uzaktan Eğitimin Olmazsa Olmazları,

- Çevrimiçi Hafıza Yürüyüşü,

- Çocuklar İçin Felsefe Semineri,

- eTwinning Atölyesi,

- Eğitimde Sistem Düşüncesi Tanıtım Çalıştayı,

- Fen Öğretmenleri İçin Astronomi Rehberi,

- Tasarım Odaklı Okuma Yöntemi "Jeux Dramatiques",

- Çok Geç Olmadan- İstismara Karşı Sosyo-ekoloji Modeli,

- Tasarım Odaklı Düşünme,

- Çocuk Yogası,

- Kaplumbağa Terbiyecisinin Sırrı,

- Sınıfta Duygusal Dayanıklılık,

- Deneyimsel Öğrenme & Kolb Öğrenme Stilleri,

- Bir Yerlere Gidemezken Hep Yolda Olmak,

- Lewis Derin Demokrasi ile Barışçıl Sınıflar,

- Doğaçlama Oyunları – Dans ve Hareket Atölyesi,

- Öğretmenin Dijital Çantası ile Capcanlı Ders Fasikülleri,

- İklim için, Hemen!,

- Dünyam Oyun,

- Irkçılık Karşıtı Pedagoji,

- Tasarı Geometri Atölyesi.

Çevrimiçi olarak planlanan atölyeler, akademisyenlerin ve alanlarında uzman eğitimcilerin yanı sıra Tohum Otizm Vakfı, Nirengi Derneği, Karakutu Derneği, Hasat Derneği, Yuva Derneği, Deneyimsel Eğitim Merkezi, Sosyal Güçlendirme İçin Spor ve Beden Harketi (BuMoVu), Sistem Düşüncesi Derneği ve Genç Başarı Eğitim Vakfı’ndan eğitimcilerin gönüllü desteğiyle gerçekleşecek.