Online kayıtlar başladı

Türkiye’nin dört bir yanından gelen üstün başarılı ve yüksek potansiyelli öğrencilerin eğitim gördüğü Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi’nde (TEVİTÖL) online kayıt ve tanıtım dönemi başladı. Pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirilen tanıtım görüşmelerinde öğrenicilere ve ailelere TEVİTÖL’ün eğitim içeriklerinin yanı sıra sosyal olanakları hakkında da bilgi verildi.

41 İLDEN ÖĞRENCİ VAR

Görüşmeler, öğrencilerin okulu anlatmasıyla başlıyor. Mezunların da kazanma süreci ve bu süreçte yaşadıklarını anlatmalarıyla devam ediyor. Online gerçekleştirilen tanıtımda, okul müdürü Mustafa Aydos, TEVİTÖL’ün vizyonu ve öğrencilere kazandırdığı yetkinliklerden bahsederken, öğretmenler ise kendi bölümü üzerinden verilen eğitimin özelliklerini anlattı. Okulun fiziki durumunu anlatmasının ötesinde okulun amacının üstün başarılı ve yüksek potansiyelli öğrencilere destek olmak olduğunu belirtan Aydos, şunları söyledi:

“Bugün itibarıyla okulda Türkiye’nin 41 ilinden 217 öğrenci var. TEVİTÖL olarak 21’inci yüzyıl becerileriyle çağdaş, akademik, kültürel birikim kazanan ve sosyal etki yaratan öncüler yetişmesini amaçlıyoruz. Hedefimiz tam donanımlı bireyler yetiştirmek. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın problem çözen, etkili kararlar alabilen, liderlik yapabilen, yaratıcı, esnek, demokratik değerlere sahip bireyler olması için çalışıyoruz. TEVİTÖL’den mezun olacak çocukların ileride örnek gösterilecek birer kariyere sahip olacağına yürekten inanıyoruz.”

‘ÖĞRENCİ VE MEZUNLARIMIZ ÇAĞIN ÖTESİNDE’

Okulun rehberlik ve psikolojik bölüm başkanı Ayşin Zeynep Ertaş ise, TEVİTÖL’ün eğitim sistemiyle diğer kurumlardan oldukça farklı olduğunu söyledi. Öğrenci ve mezunlarının okulda edindikleri tecrübeyle hayata erken atıldığını belirten Ertaş, “Kendi ayakları üzerinde duran bireyler yetiştirmeye odaklandık. TEVİTÖL öğrencilerinin ve mezunlarının iletişim becerileri oldukça fazla. Zamanı kullanmayı çok iyi bildikleri gibi kriz ve stres yönetimini çok iyi yapıyorlar. Kısaca TEVİTÖL’lü herkes çağın ilerisinde” dedi.

OKUYAN VE MEZUNLARIN YORUMLARI

9’uncu sınıf öğrencisi Zeynep Güler, TEVİTÖL’ün en önemli özelliğinin ezberci eğitimden uzak, öğrenciye yaşayarak ve deneyimleterek öğretmesi olduğunu söyledi. Bu sene okulun geliştirdiği T21C projesinden bahseden Güler, özellikle fen ve İngilizce alanında bu sistemin çok önemli bir proje olduğunun altını çizdi. Proje kapsamında belirledikleri konular özelinde projeler yaptıklarını ve makaleler yazdıklarını anlatan Güler, dünya vatandaşı olarak yetiştiklerini, İngilizce yeterlilik için 9’uncu sınıfın sonunda TOEFL sınavına girdiklerini belirtti.

10’uncu sınıf öğrencisi İpek Deniz Özkan ise yatılı okumanın ayrıcalıklı olduğunu söyleyerek, okuldaki sosyal olanakların ve kulüp çalışmalarının oldukça fazla olduğunu belirtti. Özkan, robotik kulüplerinde önemli başarılar elde ettiklerini ve sayısal, sosyal, gösteri, sanat ve spor etkinlileri olmak üzere okulda 50’den fazla kulüp olduğunu anlattı.

TEVİTÖL mezunu ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2’nci sınıf öğrencisi Zeynep Serra Tüzün de TEVİTÖL’ün üniversite hayatına öğrencileri olağanüstü hazırladığını söyledi. Lise eğitiminde edindikleri ezberden uzak araştırarak öğrenme metodunun üniversite için oldukça önemli olduğunun altını çizen Zeynep Serra Tüzün, sosyal imkânların bireyin kendini tanımasına da vesile olduğunu anlattı.