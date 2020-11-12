İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ilkokul, ortaokul ve lise kademesi akademik değerlendirme sınavı, eğitimde fırsat eşitliği sağlama hedefiyle ücretsiz ve online olarak tüm öğrencilerin katılımına açık olacak. 4’üncü sınıf sınavı 15 Kasım; 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf sınavları 14 Kasım; 9, 10, 11 ve 12’nci sınıf sınavları ise 21 Kasım’da tüm öğrencilerin katılımına açık ve ücretsiz şekilde uygulanacak. Sosyal sorumluluk bilinci ve eğitimde fırsat eşitliği sağlama hedefiyle; 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ilkokul, ortaokul ve lise kademesi için online akademik değerlendirme sınavı tüm öğrencilerin katılımına açıldı. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ve 11’inci sınıfların sınav kapsamı akademik yılın ilk çeyreğindeki konu ve kazanımları kapsarken; 12’nci sınıf öğrencileri için sınav kapsamı Temel Yeterlilik Testi konularından oluşacak. Sınava katılım için Doğa Koleji öğrencilerinin herhangi bir başvuruda bulunması gerekmiyor. Kurum dışından sınava katılmak isteyen öğrenciler ise Doğa Kolejinin kurumsal web sayfası www.dogakoleji.k12.tr adresinden başvurularını yapabilecek. Kayıtlar kontenjanlarla sınırlı, ücretsiz ve Türkiye genelindeki tüm 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12’nci sınıf öğrencilerinin katılımına açık olacak. Sınava kayıt ve bilgi almak için başvuru.dogakoleji.k12.tr adresi ziyaret edilebilecek.

‘ÖĞRENCİLER GERİ BİLDİRİM ALACAK’

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, “Her çocuğun iyi eğitim alma hakkını gözeterek, online akademik seviye değerlendirme sınavımızı sadece Doğa Koleji’ne değil, Türkiye genelindeki tüm öğrencilerimizin başvuru ve katılımına açtık. Pandemi sürecinde her çocuğun eğitim-öğretim hakkından eşit şekilde yararlanması ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için ödev ve sorumluluğumuzu yerine getirmek, ülkemize borcumuz. Uygulayacağımız online akademik seviye değerlendirme sınavına katılan öğrenciler, 2020-2021 akademik yılının ilk çeyreğinde konu ve kazanım bazlı akademik geribildirim alacak. Sınava katılan öğrenciler aynı zamanda Türkiye geneli bir sıralama elde ederek kendilerini değerlendirme şansı yakalayacak” dedi.