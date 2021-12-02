Önlem kelimesinin eş anlamlısı nedir? Önlemin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Önlem kelimesiyle örnek cümleler:
1- Olası mal ve can kayıplarını en aza indirmek için depreme karşı zamanında önlem almalıyız.
2- Rakip takımın golcülerine karşı önlemimizi aldık.
Önlem Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
1- Tedbir:
Arapça kökenli bir sözcük olan tedbir, bir şeye mani olmak amacıyla alınan önlem demektir.
2- Çare:
Dilimize Farsçadan geçmiş olan çare kelimesi hem ilaç hem de önlem anlamına gelir. Kelimenin olumsuz hali ''biçare'' şeklinde yazılır. Bu kelime birçok tamlamada ve deyimde sıklıkla kullanılır.
Örnekler:
1- Hal Çaresine Bakmak
2- Çare Ummak
3- Çaresiz Kalmak
3- İhtiyat:
İhtiyat, tüm olumsuz ihtimalleri düşünerek ona göre hazırlık yapmak anlamına gelir. İhtiyat kelimesi aynı zamanda sakınma ve çekinme manasında da kullanılır.
Önlemin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)
1- Türk polisi suçla mücadele kapsamında daha sıkı ''tedbirler'' almaya başladı.
2- Biz yine de ''tedbiri'' elden bırakmayalım.
3- Her şeyin bir ''çaresi'' bulunur, sen yeter ki umudunu kaybetme.
4- En ''çaresiz'' zamanlarımda yanımda sen oldun.
5- Şu zor süreçte ''ihtiyatlı'' davranmalıyız.