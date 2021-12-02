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Önlem kelimesinin eş anlamlısı nedir? Önlemin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Önlem#Eş Anlamlısı
Önlem kelimesinin eş anlamlısı nedir Önlemin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Dil devriminden sonra literatüre giren önlem kelimesi, önlemek fiilinden türetilmiştir. İstenmeyen bir şeyin gerçekleşmesini engellemek amacıyla yapılan her türlü hazırlığa önlem denir. Kelimenin fiil hali ''önlem almak'' şeklinde yazılır. Önlem kelimesinin eş anlamlısı nedir? Önlem kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükleri örnek cümlelerle birlikte derledik.

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Önlem kelimesiyle örnek cümleler:

1- Olası mal ve can kayıplarını en aza indirmek için depreme karşı zamanında önlem almalıyız.

2- Rakip takımın golcülerine karşı önlemimizi aldık.

Önlem Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 1- Tedbir:

 Arapça kökenli bir sözcük olan tedbir, bir şeye mani olmak amacıyla alınan önlem demektir.

 2- Çare:

 Dilimize Farsçadan geçmiş olan çare kelimesi hem ilaç hem de önlem anlamına gelir. Kelimenin olumsuz hali ''biçare'' şeklinde yazılır. Bu kelime birçok tamlamada ve deyimde sıklıkla kullanılır.

Örnekler:

1- Hal Çaresine Bakmak

 2- Çare Ummak

3- Çaresiz Kalmak

 3- İhtiyat:

 İhtiyat, tüm olumsuz ihtimalleri düşünerek ona göre hazırlık yapmak anlamına gelir. İhtiyat kelimesi aynı zamanda sakınma ve çekinme manasında da kullanılır.

 Önlemin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

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 1- Türk polisi suçla mücadele kapsamında daha sıkı ''tedbirler'' almaya başladı.

 2- Biz yine de ''tedbiri'' elden bırakmayalım.

 3- Her şeyin bir ''çaresi'' bulunur, sen yeter ki umudunu kaybetme.

 4- En ''çaresiz'' zamanlarımda yanımda sen oldun.

 5- Şu zor süreçte ''ihtiyatlı'' davranmalıyız.

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#TDK#Önlem#Eş Anlamlısı

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