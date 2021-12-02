Önlem kelimesinin eş anlamlısı nedir? Önlemin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Önlem kelimesiyle örnek cümleler:

1- Olası mal ve can kayıplarını en aza indirmek için depreme karşı zamanında önlem almalıyız.

2- Rakip takımın golcülerine karşı önlemimizi aldık.

Önlem Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Tedbir:

Arapça kökenli bir sözcük olan tedbir, bir şeye mani olmak amacıyla alınan önlem demektir.

2- Çare:

Dilimize Farsçadan geçmiş olan çare kelimesi hem ilaç hem de önlem anlamına gelir. Kelimenin olumsuz hali ''biçare'' şeklinde yazılır. Bu kelime birçok tamlamada ve deyimde sıklıkla kullanılır.

Örnekler:

1- Hal Çaresine Bakmak

2- Çare Ummak

3- Çaresiz Kalmak

3- İhtiyat:

İhtiyat, tüm olumsuz ihtimalleri düşünerek ona göre hazırlık yapmak anlamına gelir. İhtiyat kelimesi aynı zamanda sakınma ve çekinme manasında da kullanılır.

Önlemin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

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1- Türk polisi suçla mücadele kapsamında daha sıkı ''tedbirler'' almaya başladı.

2- Biz yine de ''tedbiri'' elden bırakmayalım.

3- Her şeyin bir ''çaresi'' bulunur, sen yeter ki umudunu kaybetme.

4- En ''çaresiz'' zamanlarımda yanımda sen oldun.

5- Şu zor süreçte ''ihtiyatlı'' davranmalıyız.