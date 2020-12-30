MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriOn parmağına güvenen gelsin
GeriEğitim On parmağına güvenen gelsin
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 30.12.2020 - 10:26 | Son Güncelleme:

On parmağına güvenen gelsin

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
On parmağına güvenen gelsin
Abone Olgoogle-news

Merhum eğitimci İhsan Yener adına düzenlenen Türkiye İnternet Klâvye Şampiyonası kayıtları başladı. 2 Ocak 2021 tarihinde başlayacak olan Türkiye İhsan Yener İnternet Klâvye Şampiyonası kayıtları, 24 Ocak 2021'de sona erecek.

Dr. İhsan Sıtkı Yener, 1955'te Türk dili ve alfabesine en uygun olan F klavyeyi icat ederek, klavyenin on parmakla, bakmadan bilimsel olarak kullanılması metodunu geliştirdi. Yener, Türkiye'nin 1957'de yazım teknolojileri alanında dünyadaki en büyük meslek kuruluşu olan ve Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonuna (INTERSTENO) katılmasını sağladı.

KLAVYE ŞAMPİYONALARINDA TÜRK DAMGASI
Birleşmiş Milletlere bağlı "Uluslararası Bilgi İşlem Federasyonu - INTERSTENO" tarafından 1955 yılından beri organize edilen Dünya Klâvye ve Bilgisayar Şampiyonalarına ilâve olarak 2003 yılından itibaren internet üzerinden yapılan Türkiye ve Dünya İnternet Şampiyonaları da düzenleniyor. 2020 yılı sonuna kadar yapılan yarışlarda INTERSTENO'nun onur tablosundaki Türklerin dereceleri 39 Rekorlu 100 Dünya Şampiyonluğuna yükseldi.

F KLAVYE KULLANABİLEN HERKES DAVETLİ
15 Şubat 2021 ila 14 Mart 2021 tarihleri arasında yarışları yapılacak olan 2021 Türkiye İhsan Yener İnternet Klâvye Şampiyonası ve sonrasındaki Dünya İnternet Klâvye Şampiyonasına, tüm öğrenciler ve öğretmenlerle F Klâvye ile on parmakla seri yazan herkes davet ediliyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle