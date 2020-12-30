On parmağına güvenen gelsin

Dr. İhsan Sıtkı Yener, 1955'te Türk dili ve alfabesine en uygun olan F klavyeyi icat ederek, klavyenin on parmakla, bakmadan bilimsel olarak kullanılması metodunu geliştirdi. Yener, Türkiye'nin 1957'de yazım teknolojileri alanında dünyadaki en büyük meslek kuruluşu olan ve Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonuna (INTERSTENO) katılmasını sağladı.

KLAVYE ŞAMPİYONALARINDA TÜRK DAMGASI

Birleşmiş Milletlere bağlı "Uluslararası Bilgi İşlem Federasyonu - INTERSTENO" tarafından 1955 yılından beri organize edilen Dünya Klâvye ve Bilgisayar Şampiyonalarına ilâve olarak 2003 yılından itibaren internet üzerinden yapılan Türkiye ve Dünya İnternet Şampiyonaları da düzenleniyor. 2020 yılı sonuna kadar yapılan yarışlarda INTERSTENO'nun onur tablosundaki Türklerin dereceleri 39 Rekorlu 100 Dünya Şampiyonluğuna yükseldi.

F KLAVYE KULLANABİLEN HERKES DAVETLİ

15 Şubat 2021 ila 14 Mart 2021 tarihleri arasında yarışları yapılacak olan 2021 Türkiye İhsan Yener İnternet Klâvye Şampiyonası ve sonrasındaki Dünya İnternet Klâvye Şampiyonasına, tüm öğrenciler ve öğretmenlerle F Klâvye ile on parmakla seri yazan herkes davet ediliyor.