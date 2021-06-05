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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 05.06.2021 - 17:36 | Son Güncelleme:

Olgunlaşma Enstitüleri markalaştı

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Olgunlaşma Enstitüleri markalaştı

Olgunlaşma Enstitüleri tarafından hazırlanan ürünlerinin tescilli bir markası oldu. Türk İğnesinin Mucizesi düşüncesiyle hazırlanan Bohça markasının ilk mağazası Beyoğlu’nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıldı.

Anadolu’nun binlerce yıllık birikimini, sanat ve zanaat ustalığını birleştiren Olgunlaşma Enstitüleri tarafından hazırlanan ürünler Bohça markasında bir araya geldi. İnternet üzerinden satışı yapılan ve ilk mağazası İstiklal Caddesi’nde açılan Bohça’da 24 olgunlaşma enstitüsünden 800 kadının el emekleri satılıyor. Beyoğlu’ndaki ilk Bohça Mağazası’nı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açtı.

TESCİLLİ BİR MARKA EKONOMİYE KAZANDIRILDI
Bakan Selçuk, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında “Türkiye’nin estetiği, zarafeti, el emeği bir BOHÇA’da. Olgunlaşma enstitülerimizin kurumsal dönüşüm süreci tescilli bir markanın ekonomiye kazandırılması ile taçlandı. Sürece sunduğu büyük katkıdan dolayı Sayın @EmineErdogan Hanımefendi’ye şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Bohça’nın sosyal medya hesabından ise MEB ve Ticaret Bakanlığı ile İstanbul Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) İş Birliği Protokolü’nün İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü  Özgür Volkan Ağar ve MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük’ün katılımları ile imzalandığı duyuruldu.

 

 

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