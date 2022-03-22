Oldurgan fiil nedir ve nasıl bulunur? Oldurgan fiil örnekleri ile konu anlatımı

Geçişsiz fiilleri oldurgan yapabilmek için kullanılan ekler şunlardır: 1- (dır, -dur)
2- (r) 3- (-d, -t)
Oldurgan Fiil Nedir ve Nasıl Bulunur?
Nesne almayan fiillere geçişsiz fiil denir. Bu tür fiillere ''ne'' ve ''neyi'' soruları sorulamaz.
Örnekler:
1- Artmak - (-dır) - Arttırmak
''Sayısını arttırdı.''
Neyi sorusuna yanıt verdiği için arttırmak fiili oldurgandır.
2- Başlamak - (-t) - Başlatmak
''Oyunu yeniden başlattı''
Neyi? Oyunu.
Başlamak geçişsiz, başlatmak ise oldurgan fiildir.
Not: Cümle içinde oldurgan fiilleri bulmak için, yükleme neyi, kimi, neleri, kimleri sorularından biri sorulur.
Oldurgan Fiil Örnekleri ile Konu Anlatımı
Örnek Kelimeler ve Cümleler
1- Ölmek - Öldürmek
''Dizideki seri katil insanları hiç acımadan öldürüyor.''
Kimleri öldürüyor?
İnsanları.
2- Sinmek - Sindirmek
''Diktatörler baskı, şiddet ve tehditle halkı sindirir.''
Kimi sindirir?
Halkı
3- Uyumak - Uyutmak
Bizi söylediği yalanlarla ayakta ''uyuttu''
Kimi uyuttu?
Bizi.
4- Azalmak - Azaltmak
''Diyetisyenin tavsiyesine uydu ve ekmeği azalttı.
Neyi azalttı?
Ekmeği
5- Gülmek - Güldürmek
''Yaptığı esprilerle ve anlattığı fıkralarla sınıftaki herkesi güldürdü''
Kimleri güldürdü?
Sınıftaki herkesi
6- Kalkmak - Kaldırmak
''Bel fıtığın varsa ağır şeyler kaldırmamalısın.''
Neler kaldırmamalısın?
Ağır şeyler.
7- Kızmak - Kızdırmak
''Sarf ettiği sözlerle hem beni hem de odadaki diğer kişileri kızdırdı.''
Kızmak fiiline neyi ya da kimi sorusu yöneltilemez. - Geçişsiz
Kızdırmak fiiline ise kimleri sorusu sorulduğunda cevap alınabilir. - Oldurgan
8- Bezmek - Bezdirmek
''Söylediği yalanlarla hepimizi canından bezdirdi.''
Kimi bezdirdi?
Hepimizi
9- Beni bu tür ucuz numaralarla kandırabileceğini mi sanıyorsun?
Yukarıdaki cümlede ''kandırabilmek'' kelimesi fiilimsi olarak kullanılmıştır. Fiilimsiler de fiiller gibi oldurgan ve ettirgen olabilir.
10- Bıkmak - Bıktırmak
''Hepimizi bıktırdı artık.''
11- Bitmek - Bitirmek
''Bana yardım edersen işimi daha kısa sürede bitirebilirim.''
Neyi bitirebilirim?
İşimi
12- Uyanmak - Uyandırmak
Yarın beni 7.30'da uyandırır mısın?
Kimi uyandırır mısın?
Beni
13- Kalkınmak - Kalkındırmak
''Yeni belediye başkanı, birçok projeyi hayata geçirerek ilçemizi kalkındırdı.''
14- Batmak - Batırdı:
''Fırçayı boyanın içine batırdı.''
Neyi batırdı?
Fırçayı
15- Yitmek - Yitirmek
''Geleceğe dair tüm umudunu yitirmiş gibisin.''
Neyi yitirmiş?
Umudunu.
16- Çıkmak - Çıkarmak
Kapıyı hızla çarpıp evden dışarı çıktı. - Geçişsiz
Sen beni bile gözden çıkarmışsın. - Oldurgan
17- Havalanmak - Havalandırmak
Mithat, son günlerce iyice havalandı. - Geçişsiz
Pencereleri aşıp odayı havalandırdı - Oldurgan
18- Değişmek - Değiştirmek
Görmeyeli ne kadar da değişmişsin. - Geçişsiz
Odamdaki mobilyaların yerini değiştirdim. - Oldurgan
19- Dolmak - Doldurmak
''Şişeyi doldurup buzdolabına koyarsın.''
Neyi doldurup?
Şişeyi.
Not: Her -dır -dir ile biten fiil, oldurgan değildir.
Örnekler:
1- Saldırmak:
Bu fiilin kökü ''saldır'' olduğu için, ''saldırmak'' eylemi oldurgan değildi. Ek olarak ''neyi saldırdı'' ve ''kimi saldırdı'' soruları sorulamaz.
2- Bildirmek:
Bildirmek kelimesi ''bilmek'' fiilinden türetilmiştir. Bilmek fiili geçişlidir. (Neyi bildi? Soruyu.) Oldurgan fiiller ise sadece geçişsiz eylemlerden türetilir.
3- Yazdırmak:
Yazmak geçişli bir fiildir.
''Telefon numarasını deftere yazdım.''
Yazdırmak fiili ise eylemin başka birine yaptırılması anlamına gelir. Bu nedenle yazdırmak, oldurgan değil ettiren bir fiildir.