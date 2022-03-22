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Oldurgan fiil nedir ve nasıl bulunur? Oldurgan fiil örnekleri ile konu anlatımı

#Eğitim#Araştırma#Oldurgan Fiil Nedir Ve Nasıl Bulunur
Oldurgan fiil nedir ve nasıl bulunur Oldurgan fiil örnekleri ile konu anlatımı

Cümle içerisinde öznenin yaptığı ya da etkilendiği eylemlere fiil denir. Fiillerde çatı öznesine ve nesnesine göre ikiye ayrılır. Nesnesine göre fiiller ise geçişli, geçişsiz, oldurgan ve ettirgen olmak üzere dört ana başlıkta toplanır. Oldurgan fiil nedir ve nasıl bulunur? Sizin için örnek kelimelerle ve cümlelerle derledik.

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Geçişsiz fiilleri oldurgan yapabilmek için kullanılan ekler şunlardır: 1- (dır, -dur)

 2- (r) 3- (-d, -t)

 Oldurgan Fiil Nedir ve Nasıl Bulunur?

 Nesne almayan fiillere geçişsiz fiil denir. Bu tür fiillere ''ne'' ve ''neyi'' soruları sorulamaz.

 Örnekler:

 1- Artmak - (-dır) - Arttırmak

 ''Sayısını arttırdı.''

 Neyi sorusuna yanıt verdiği için arttırmak fiili oldurgandır.

 2- Başlamak - (-t) - Başlatmak

 ''Oyunu yeniden başlattı''

 Neyi? Oyunu.

 Başlamak geçişsiz, başlatmak ise oldurgan fiildir.

 Not: Cümle içinde oldurgan fiilleri bulmak için, yükleme neyi, kimi, neleri, kimleri sorularından biri sorulur.

 Oldurgan Fiil Örnekleri ile Konu Anlatımı

 Örnek Kelimeler ve Cümleler

 1- Ölmek - Öldürmek

 ''Dizideki seri katil insanları hiç acımadan öldürüyor.''

 Kimleri öldürüyor?

 İnsanları.

 2- Sinmek - Sindirmek

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 ''Diktatörler baskı, şiddet ve tehditle halkı sindirir.''

 Kimi sindirir?

 Halkı

 3- Uyumak - Uyutmak

 Bizi söylediği yalanlarla ayakta ''uyuttu''

 Kimi uyuttu?

 Bizi.

 4- Azalmak - Azaltmak

 ''Diyetisyenin tavsiyesine uydu ve ekmeği azalttı.

 Neyi azalttı?

 Ekmeği

 5- Gülmek - Güldürmek

 ''Yaptığı esprilerle ve anlattığı fıkralarla sınıftaki herkesi güldürdü''

 Kimleri güldürdü?

 Sınıftaki herkesi

 6- Kalkmak - Kaldırmak

 ''Bel fıtığın varsa ağır şeyler kaldırmamalısın.''

 Neler kaldırmamalısın?

 Ağır şeyler.

 7- Kızmak - Kızdırmak

 ''Sarf ettiği sözlerle hem beni hem de odadaki diğer kişileri kızdırdı.''

 Kızmak fiiline neyi ya da kimi sorusu yöneltilemez. - Geçişsiz

 Kızdırmak fiiline ise kimleri sorusu sorulduğunda cevap alınabilir. - Oldurgan

 8- Bezmek - Bezdirmek

 ''Söylediği yalanlarla hepimizi canından bezdirdi.''

 Kimi bezdirdi?

 Hepimizi

 9- Beni bu tür ucuz numaralarla kandırabileceğini mi sanıyorsun?

 Yukarıdaki cümlede ''kandırabilmek'' kelimesi fiilimsi olarak kullanılmıştır. Fiilimsiler de fiiller gibi oldurgan ve ettirgen olabilir.

 10- Bıkmak - Bıktırmak

 ''Hepimizi bıktırdı artık.''

 11- Bitmek - Bitirmek

 ''Bana yardım edersen işimi daha kısa sürede bitirebilirim.''

 Neyi bitirebilirim?

 İşimi

 12- Uyanmak - Uyandırmak

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 Yarın beni 7.30'da uyandırır mısın?

 Kimi uyandırır mısın?

 Beni

 13- Kalkınmak - Kalkındırmak

 ''Yeni belediye başkanı, birçok projeyi hayata geçirerek ilçemizi kalkındırdı.''

 14- Batmak - Batırdı:

 ''Fırçayı boyanın içine batırdı.''

 Neyi batırdı?

 Fırçayı

 15- Yitmek - Yitirmek

 ''Geleceğe dair tüm umudunu yitirmiş gibisin.''

 Neyi yitirmiş?

 Umudunu.

 16- Çıkmak - Çıkarmak

 Kapıyı hızla çarpıp evden dışarı çıktı. - Geçişsiz

 Sen beni bile gözden çıkarmışsın. - Oldurgan

 17- Havalanmak - Havalandırmak

 Mithat, son günlerce iyice havalandı. - Geçişsiz

 Pencereleri aşıp odayı havalandırdı - Oldurgan

 18- Değişmek - Değiştirmek

 Görmeyeli ne kadar da değişmişsin. - Geçişsiz

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 Odamdaki mobilyaların yerini değiştirdim. - Oldurgan

 19- Dolmak - Doldurmak

 ''Şişeyi doldurup buzdolabına koyarsın.''

 Neyi doldurup?

 Şişeyi.

 Not: Her -dır -dir ile biten fiil, oldurgan değildir.

 Örnekler:

 1- Saldırmak:

 Bu fiilin kökü ''saldır'' olduğu için, ''saldırmak'' eylemi oldurgan değildi. Ek olarak ''neyi saldırdı'' ve ''kimi saldırdı'' soruları sorulamaz.

 2- Bildirmek:

 Bildirmek kelimesi ''bilmek'' fiilinden türetilmiştir. Bilmek fiili geçişlidir. (Neyi bildi? Soruyu.) Oldurgan fiiller ise sadece geçişsiz eylemlerden türetilir.

 3- Yazdırmak:

 Yazmak geçişli bir fiildir.

 ''Telefon numarasını deftere yazdım.''

 Yazdırmak fiili ise eylemin başka birine yaptırılması anlamına gelir. Bu nedenle yazdırmak, oldurgan değil ettiren bir fiildir.

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#Eğitim#Araştırma#Oldurgan Fiil Nedir Ve Nasıl Bulunur

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