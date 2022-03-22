Oldurgan fiil nedir ve nasıl bulunur? Oldurgan fiil örnekleri ile konu anlatımı

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Geçişsiz fiilleri oldurgan yapabilmek için kullanılan ekler şunlardır: 1- (dır, -dur)

2- (r) 3- (-d, -t)

Oldurgan Fiil Nedir ve Nasıl Bulunur?

Nesne almayan fiillere geçişsiz fiil denir. Bu tür fiillere ''ne'' ve ''neyi'' soruları sorulamaz.

Örnekler:

1- Artmak - (-dır) - Arttırmak

''Sayısını arttırdı.''

Neyi sorusuna yanıt verdiği için arttırmak fiili oldurgandır.

2- Başlamak - (-t) - Başlatmak

''Oyunu yeniden başlattı''

Neyi? Oyunu.

Başlamak geçişsiz, başlatmak ise oldurgan fiildir.

Not: Cümle içinde oldurgan fiilleri bulmak için, yükleme neyi, kimi, neleri, kimleri sorularından biri sorulur.

Oldurgan Fiil Örnekleri ile Konu Anlatımı

Örnek Kelimeler ve Cümleler

1- Ölmek - Öldürmek

''Dizideki seri katil insanları hiç acımadan öldürüyor.''

Kimleri öldürüyor?

İnsanları.

2- Sinmek - Sindirmek

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''Diktatörler baskı, şiddet ve tehditle halkı sindirir.''

Kimi sindirir?

Halkı

3- Uyumak - Uyutmak

Bizi söylediği yalanlarla ayakta ''uyuttu''

Kimi uyuttu?

Bizi.

4- Azalmak - Azaltmak

''Diyetisyenin tavsiyesine uydu ve ekmeği azalttı.

Neyi azalttı?

Ekmeği

5- Gülmek - Güldürmek

''Yaptığı esprilerle ve anlattığı fıkralarla sınıftaki herkesi güldürdü''

Kimleri güldürdü?

Sınıftaki herkesi

6- Kalkmak - Kaldırmak

''Bel fıtığın varsa ağır şeyler kaldırmamalısın.''

Neler kaldırmamalısın?

Ağır şeyler.

7- Kızmak - Kızdırmak

''Sarf ettiği sözlerle hem beni hem de odadaki diğer kişileri kızdırdı.''

Kızmak fiiline neyi ya da kimi sorusu yöneltilemez. - Geçişsiz

Kızdırmak fiiline ise kimleri sorusu sorulduğunda cevap alınabilir. - Oldurgan

8- Bezmek - Bezdirmek

''Söylediği yalanlarla hepimizi canından bezdirdi.''

Kimi bezdirdi?

Hepimizi

9- Beni bu tür ucuz numaralarla kandırabileceğini mi sanıyorsun?

Yukarıdaki cümlede ''kandırabilmek'' kelimesi fiilimsi olarak kullanılmıştır. Fiilimsiler de fiiller gibi oldurgan ve ettirgen olabilir.

10- Bıkmak - Bıktırmak

''Hepimizi bıktırdı artık.''

11- Bitmek - Bitirmek

''Bana yardım edersen işimi daha kısa sürede bitirebilirim.''

Neyi bitirebilirim?

İşimi

12- Uyanmak - Uyandırmak

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Yarın beni 7.30'da uyandırır mısın?

Kimi uyandırır mısın?

Beni

13- Kalkınmak - Kalkındırmak

''Yeni belediye başkanı, birçok projeyi hayata geçirerek ilçemizi kalkındırdı.''

14- Batmak - Batırdı:

''Fırçayı boyanın içine batırdı.''

Neyi batırdı?

Fırçayı

15- Yitmek - Yitirmek

''Geleceğe dair tüm umudunu yitirmiş gibisin.''

Neyi yitirmiş?

Umudunu.

16- Çıkmak - Çıkarmak

Kapıyı hızla çarpıp evden dışarı çıktı. - Geçişsiz

Sen beni bile gözden çıkarmışsın. - Oldurgan

17- Havalanmak - Havalandırmak

Mithat, son günlerce iyice havalandı. - Geçişsiz

Pencereleri aşıp odayı havalandırdı - Oldurgan

18- Değişmek - Değiştirmek

Görmeyeli ne kadar da değişmişsin. - Geçişsiz

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Odamdaki mobilyaların yerini değiştirdim. - Oldurgan

19- Dolmak - Doldurmak

''Şişeyi doldurup buzdolabına koyarsın.''

Neyi doldurup?

Şişeyi.

Not: Her -dır -dir ile biten fiil, oldurgan değildir.

Örnekler:

1- Saldırmak:

Bu fiilin kökü ''saldır'' olduğu için, ''saldırmak'' eylemi oldurgan değildi. Ek olarak ''neyi saldırdı'' ve ''kimi saldırdı'' soruları sorulamaz.

2- Bildirmek:

Bildirmek kelimesi ''bilmek'' fiilinden türetilmiştir. Bilmek fiili geçişlidir. (Neyi bildi? Soruyu.) Oldurgan fiiller ise sadece geçişsiz eylemlerden türetilir.

3- Yazdırmak:

Yazmak geçişli bir fiildir.

''Telefon numarasını deftere yazdım.''

Yazdırmak fiili ise eylemin başka birine yaptırılması anlamına gelir. Bu nedenle yazdırmak, oldurgan değil ettiren bir fiildir.