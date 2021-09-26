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Oldu bitti nasıl yazılır? TDK'ya göre Oldu bitti kelimesinin doğru yazımı

#Nasıl Yazılır#Tdk#Oldu Bitti Nasıl Yazılır
Oldu bitti nasıl yazılır TDKya göre Oldu bitti kelimesinin doğru yazımı

Bir olayın ya da durumun üzerinde fazla durulmasına izin verilmeden geçiştirmeye oldu bitti denir. Oldubittiye getirmek şeklinde de kullanılan bu kelime, kısa kesmek, hızlı bir şekilde sonuca ulaşmak ve detaylara takılmamak anlamlarına da gelir. Özellikle halk arasında yaygın olarak kullanılan bu sözcüğün nasıl yazıldığı birçok kişi tarafından merak ediliyor. TDK’ya göre oldu bitti nasıl yazılır? Oldu bitti kelimesinin doğru yazımını örnek cümleler ile birlikte derledik.

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''Olupbitti'' şeklindeki kullanımı da yaygın olan oldubitti ile emrivaki kelimeleri eş anlamlıdır ve cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılabilir.

Oldu Bitti Nasıl Yazılır?

Olmak ve Bitmek fiillerinin birleşmesiyle oluşan oldu bitti sözcüğü birleşik bir isimdir. Türkçe birleşik isimler ayrı değil bitişik yazılır. Bu nedenle oldu bitti sözcüğü de bitişik yazılmalıdır.

TDK'ya Göre Oldu Bitti Kelimesinin Doğru Yazımı

Türk Dil Kurumuna göre Oldu bitti sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:

OLDUBİTTİ - Doğru
OLDU BİTTİ - Yanlış

Örnek Cümleler:

1- Meseleyi bu şekilde oldubittiye getirmeniz hiç sağlıklı değil.
(Doğru)

2- Bu kadar ciddi bir mesele oldu bitti ile geçiştirilemez.
(Yanlış)

 

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