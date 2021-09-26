Oldu bitti nasıl yazılır? TDK'ya göre Oldu bitti kelimesinin doğru yazımı

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''Olupbitti'' şeklindeki kullanımı da yaygın olan oldubitti ile emrivaki kelimeleri eş anlamlıdır ve cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılabilir.



Oldu Bitti Nasıl Yazılır?



Olmak ve Bitmek fiillerinin birleşmesiyle oluşan oldu bitti sözcüğü birleşik bir isimdir. Türkçe birleşik isimler ayrı değil bitişik yazılır. Bu nedenle oldu bitti sözcüğü de bitişik yazılmalıdır.



TDK'ya Göre Oldu Bitti Kelimesinin Doğru Yazımı



Türk Dil Kurumuna göre Oldu bitti sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:



OLDUBİTTİ - Doğru

OLDU BİTTİ - Yanlış



Örnek Cümleler:



1- Meseleyi bu şekilde oldubittiye getirmeniz hiç sağlıklı değil.

(Doğru)



2- Bu kadar ciddi bir mesele oldu bitti ile geçiştirilemez.

(Yanlış)