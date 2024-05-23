Okullara 100’üncü yıl marşı

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Çocuk Genç Sanat Tiyatro (ÇGST) tarafından cumhuriyetin 100’üncü yılına özel hazırlanan “İlelebet 100’üncü Yıl Marşı” Türkiye'nin tüm gençlerine ve çocuklarına hediye edildi. Marş, cumhuriyetin kuruluş yıldönümü için Arda Aydın ve Orçun Tekelioğlu tarafından bestelendi. ÇGST dahilindeki çocuk ve gençler tarafından seslendirildi. Klip olarak da YouTube’da yayımlandı. Çeşitli okullarda söylenmeye başlamasının ardından, marş notaya döküldü ve altyapı müziği hazırlanarak devlet okullarına ve özel okullara gönderildi.