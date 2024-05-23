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Okullara 100’üncü yıl marşı

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#Cumhuriyet#Okullara 100’Üncü Yıl Marşı#ÇGST
Okullara 100’üncü yıl marşı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2024 11:48

Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel bestelenen marş, tiyatroyla ilgilenen çocuk ve gençler tarafından seslendirdi. Marş, klibinin sosyal medyada yayımlanmasının ardından okullara gönderilerek gençlere armağan edildi.

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Çocuk Genç Sanat Tiyatro (ÇGST) tarafından cumhuriyetin 100’üncü yılına özel hazırlanan  “İlelebet 100’üncü Yıl Marşı” Türkiye'nin tüm gençlerine ve çocuklarına hediye edildi. Marş, cumhuriyetin kuruluş yıldönümü için Arda Aydın ve Orçun Tekelioğlu tarafından bestelendi. ÇGST dahilindeki çocuk ve gençler tarafından seslendirildi. Klip olarak da YouTube’da yayımlandı. Çeşitli okullarda söylenmeye başlamasının ardından, marş notaya döküldü ve altyapı müziği hazırlanarak devlet okullarına ve özel okullara gönderildi.

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#Cumhuriyet#Okullara 100’Üncü Yıl Marşı#ÇGST

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