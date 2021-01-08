Okullar ne zaman açılacak? 22 Ocak Cuma gününe kadar yüz yüze eğitime geçilmeyecek.. İşte planlanan takvim

Okulların ne zaman açılacağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika duyurusunda hayat boyu öğrenme kurumlarının yüz yüze eğitim geçiş tarihini açıklamasının ardından araştırmalar daha da hızlandı. MEB tarafından daha önce yapılan duyuruda ilkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitimin 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edeceği duyurulmuştu. İşte detaylar

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca, yapılan açıklamada İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edeceği açıklandı. Yapılan açıklamaya göre okullar 22 Ocak Cuma gününe kadar yüz yüze eğitime geçmeyecek.

25 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarı yıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresinin de eklendiği bildirildi. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

BİLİM KURULU ÜYESİ AÇIKLAMA YAPTI

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan ''Koronavirüs önlemleri nedeniyle getirilen kısıtlamalar ne zaman kalkar?'' sorusuna yanıt geldi. Sokak kısıtlamalarının etkisinin çok güçlü olduğunu gözlemlediklerini belirten İlhan, "Hasta sayısı yaklaşık 1 aylık süreçte 7 binden 1500 civarına düştü. Aşının ilk dozunun yapılacağı zamanı 15 Ocak gibi düşünsek, ikinci doz 28 gün sonra yapılacak, buna göre 15 Şubat sonrasında kısıtlamaların kaldırılmasını düşünmek daha uygun olacaktır" dedi. Prof. Dr. İlhan, hasta sayısı binin altına düşerse okulların da açılabileceğini belirtti.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK: SALGIN SONA ERECEK, OKULLARDA SOSYAL MESAFESİZ EĞİTİME DEVAM EDECEĞİZ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Salgın sona erecek, okullarda sosyal mesafesiz eğitime devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından boş bir spor salonunun fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Salgın sona erecek, okullarda sosyal mesafesiz eğitime devam edeceğiz. Okullar arası voleybol maçları yapacağız ve okullarımızın aylardır boş kalan spor salonlarında ilk servis atışını ben yapacağım. Her sandalyede bir öğrenci olacak. Maç bitiminde ıslık çalacağız. Olur mu?"