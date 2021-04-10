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Eğitim
Haber Giriş: 10.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Okul öncesi eğitim 'gömleğin ilk düğmesi'

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Okul öncesi eğitim 'gömleğin ilk düğmesi'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kırklareli programı kapsamında Mutlu Yarınlar Anaokulu açılış törenine katıldı.

Köyleri dolaşarak içinde çocuklara masal anlatılacak olan ‘Kırklareli Anadolu Masal Otobüsü’nü de gezen Bakan Selçuk, şu mesajları verdi: “Mesleki eğitimi birinci öncelik olarak her zaman vurguluyoruz ama bunun yanı sıra vurguladığımız bir diğer konu okulöncesi eğitim. Bir çocuğun hayatının başlangıcı, gömleğin ilk düğmesi denilebilecek nitelikte bir hususiyet, çok önemli. Bu yüzden okulöncesi eğitime mümkün olduğu kadar daha fazla yatırım yapmanın peşindeyiz. Burada 3, 4, 5 yaş için hizmet verecek pırıl pırıl güzide bir okulumuz inşa edildi.”

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