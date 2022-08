Öğretmenlik hayalinin peşinde... Yaparsın Özlem!

Haberin Devamı

GAZİ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden 2018 yılında mezun olan Özlem Peker, bir süre ücretli öğretmen olarak çalıştı. Bir yandan da devlet okullarına atanabilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) hazırlandı. Ancak Peker’e bu yılın başında meme kanseri teşhisi konuldu. Peker, tedavi süreci nedeniyle 31 Temmuz’da gerçekleştirilen KPSS’ye giremedi. Şimdi ise iptal edilen ve 18 Eylül’de yenilenecek KPSS’ye hazırlanıyor. Çocukluğundan beri öğretmen olmak istediğini söyleyen 28 yaşındaki Özlem Peker, hastalığına rağmen öğrencileriyle buluşma hayalinden vazgeçmedi.

KPSS’YE GİRMEK İSTİYORUM

Ocak ayında meme kanseri teşhisi konulduğunu, mart ayında ameliyat olduğunu ve kemoterapi tedavisine başlandığını anlatan Özlem öğretmen, yaşadıklarını şöyle ifade ediyor:“31 Temmuz’da düzenlenen KPSS’ye başvurdum. Sınava 5 gün kala 4’üncü kemoterapimi aldım ve sınav gününe kadar kendimi toparlayamadım. Sınava giremediğime üzülmüştüm. Şimdi sınav tarihi ertelendiği için kendi adıma mutluyum. 18 Eylül’de düzenlenecek olan sınava girmek istiyorum.”

Haberin Devamı

HASTALIĞIM MİSAFİRİM

KPSS sürecini başarıyla atlatıp bir an önce öğrencilerine kavuşmayı hedefleyen Peker, şunları söylüyor: “Okuluma kavuşmanın, öğrencilerimle olmanın hayalini kuruyorum. Sınıfımda derslerimi anlatmak istiyorum. Yeniden öğretmenlik yapabilmeyi istiyorum. Yapabileceğime de inanıyorum. Her şeyin bir tedavisi var ve bunun da gelip geçeceğini biliyorum. Hastalığımın şu an vücudumda bir misafir olduğunu düşünüyorum. Elbet bir gün gidecek.”

‘KARAM’LA UNUTUYOR

ÖZLEM Öğretmen, “En büyük motivasyon kaynağım köpeğim Karam. Gerçi süreçten o da etkileniyor. Saçlarım dökülmeye başladığı zaman o da tüylerini dökmeye başlamıştı” diyor.