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Öğretmenlik hayalinin peşinde... Yaparsın Özlem!

Güncelleme Tarihi:

#Özlem Peker#Kanser#KPSS
Öğretmenlik hayalinin peşinde... Yaparsın Özlem
Melike ÇALKAP
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2022 07:00

Çocukluk hayali öğretmenliğe kavuşabilmek için Türk Dili ve Edebiyatı okuyan Özlem Peker, meme kanseri tedavisi nedeniyle bu yıl 31 Temmuz’da yapılan KPSS’ye giremedi. Sınavın ertelenmesiyle umutları yeniden yeşeren Özlem öğretmen, 18 Eylül’de gerçekleştirilecek KPSS’ye hazırlanıyor...

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GAZİ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden 2018 yılında mezun olan Özlem Peker, bir süre ücretli öğretmen olarak çalıştı. Bir yandan da devlet okullarına atanabilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) hazırlandı. Ancak Peker’e bu yılın başında meme kanseri teşhisi konuldu. Peker, tedavi süreci nedeniyle 31 Temmuz’da gerçekleştirilen KPSS’ye giremedi. Şimdi ise iptal edilen ve 18 Eylül’de yenilenecek KPSS’ye hazırlanıyor. Çocukluğundan beri öğretmen olmak istediğini söyleyen 28 yaşındaki Özlem Peker, hastalığına rağmen öğrencileriyle buluşma hayalinden vazgeçmedi.

KPSS’YE GİRMEK İSTİYORUM

Ocak ayında meme kanseri teşhisi konulduğunu, mart ayında ameliyat olduğunu ve kemoterapi tedavisine başlandığını anlatan Özlem öğretmen, yaşadıklarını şöyle ifade ediyor:“31 Temmuz’da düzenlenen KPSS’ye başvurdum. Sınava 5 gün kala 4’üncü kemoterapimi aldım ve sınav gününe kadar kendimi toparlayamadım. Sınava giremediğime üzülmüştüm. Şimdi sınav tarihi ertelendiği için kendi adıma mutluyum. 18 Eylül’de düzenlenecek olan sınava girmek istiyorum.”

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HASTALIĞIM MİSAFİRİM

KPSS sürecini başarıyla atlatıp bir an önce öğrencilerine kavuşmayı hedefleyen Peker, şunları söylüyor: “Okuluma kavuşmanın, öğrencilerimle olmanın hayalini kuruyorum. Sınıfımda derslerimi anlatmak istiyorum. Yeniden öğretmenlik yapabilmeyi istiyorum. Yapabileceğime de inanıyorum. Her şeyin bir tedavisi var ve bunun da gelip geçeceğini biliyorum. Hastalığımın şu an vücudumda bir misafir olduğunu düşünüyorum. Elbet bir gün gidecek.”

‘KARAM’LA UNUTUYOR

ÖZLEM Öğretmen, “En büyük motivasyon kaynağım köpeğim Karam. Gerçi süreçten o da etkileniyor. Saçlarım dökülmeye başladığı zaman o da tüylerini dökmeye başlamıştı” diyor.

Öğretmenlik hayalinin peşinde... Yaparsın Özlem

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#Özlem Peker#Kanser#KPSS

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