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Öğretmenlerin meslek yasası çıktı

#Öğretmenlik Meslek Yasası#Öğretmen#Eğitim Programı
Öğretmenlerin meslek yasası çıktı

Öğretmenlerin atamaları, mesleki gelişimleri ve kariyer ilerlemesini düzenleyen Öğretmenlik Meslek Yasası, Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Birinci derecedeki öğretmenlere uygulanacak ek gösterge, 15 Ocak 2023’ten itibaren geçerli olmak üzere 3600’e çıkarıldı.

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Öğretmenliğin “özel ihtisas mesleği” olarak tanımlandığı 12 maddelik yasa dün Genel Kurul’da görüşüldü. Kabul edilen düzenlemeyle öğretmenlik mesleği, “öğretmen”, “uzman öğretmen” ve başöğretmen” gibi kariyer basamaklarına ayrıldı. Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek. Öğretim tazminatı, uzman öğretmenlere yüzde 60, başöğretmenlere yüzde 120 oranında ödenecek.

ADAYLIK KOMİSYONU
Yasaya göre aday öğretmenlerin adaylık süresi en az 1 yıl en fazla iki yıl olacak. Bu süre içinde zorunluluklar dışında aday öğretmenlerin görev yeri değiştirilemeyecek. Adaylık süreci sonunda Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda başarılı olanlar öğretmenliğe atanacak. Belirlenen nitelikleri taşımayan adayların görevine son verilecek ve bu kişiler 3 yıl daha öğretmenlik mesleğine alınmayacak. Adaylık süresi içinde atanma şartlarından herhangi birini kaybedenler ile adaylık sürecinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlar ve Aday Öğretmen Yetiştirme Programına mazeretsiz katılmayanlar, mesleğe alınmayacak.

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BAŞÖĞRETMENLİK ŞARTI
Öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunanlardan mesleki gelişime yönelik 180 saatten az olmamak üzere düzenlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı’nı ve mesleki gelişim alanlarında uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlamış, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan öğretmenler, uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabilecek. Sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak. Yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar yazılı sınavdan muaf tutulacak. Uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası olmayan uzman öğretmenlerden mesleki gelişime yönelik 240 saatten az olmamak üzere düzenlenen Başöğretmenlik Eğitim Programı’nı tamamlamış olan ve mesleki gelişim alanlarında başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlayanlar başöğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabilecek. Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak.

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3600 EK GÖSTERGE
Birinci dereceli kadroda görev yapan öğretmenlerin ek göstergeleri 3600’e çıkarıldı. Diğer derecelerde bulunan öğretmenler bakımından bu artışa göre düzenleme yapılacak. Ek gösterge, ikinci derecedeki öğretmenler için 3000, üçüncü derecedekiler için 2200 oldu. Bu göstergeler 15 Ocak 2023’te yürürlüğe girecek. Sözleşmeli öğretmenler, can güvenliği ve sağlık mazeretine bağlı olarak yer değiştirebilecek.

 

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