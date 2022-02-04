Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında merak edilenler

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MEB tarafından hazırlanan Kanunla ilgili merak edilen 11 soru ve cevabı şöyle:

Öğretmenlik Meslek Kanunu’na neden ihtiyaç duyuldu?

Öğretmenlik mesleğinin yasal zeminini oluşturan ve bu mesleği bir kariyer olarak tanımlayan bütüncül bir kanuna yönelik ihtiyaç, 1960’lı yıllardan bu yana vurgulanıyordu. Bu kanun ile Türkiye eğitim tarihinde ilk kez müstakil bir “öğretmenlik meslek kanunu” çıkarıldı.

Öğretmenlik Meslek Kanunu hangi yeni düzenlemeleri getiriyor?

Kanun, öğretmenlik mesleğine dair birçok konuyu ele alıyor ve yeni düzenlemeler getiriyor. Kanun’la öğretmenlerin adaylıkları, nitelikleri, statüleri, kariyer basamakları ve ilave hakları yeniden düzenleniyor.

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu nasıl oluşturuldu?

Kanun oluşturulurken 1962’den bu yana öğretmenlik meslek kanunu dair öneriler eğitim paydaşlarının bu konudaki tasarı önerileri ve 20’nci Milli Eğitim Şurası’nda konu hakkında sunulan görüşler dikkate alındı.

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Öğretmenlik Meslek Kanunu ile sözleşmeli öğretmenler hangi yeni haklara kavuşuyor?

Kanunla sözleşmeli öğretmenlerin can güvenliği ve sağlık mazeretlerine bağlı yer değiştirmelerine imkan sağlanıyor. Sözleşmeli öğretmenlikte geçen süre, öğretmenlerimizin kariyer basamaklarında ilerleme süreçlerine dahil ediliyor.

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda ‘aday öğretmenlik’ sürecindeki değişiklikler neler?

Kanunla performans değerlendirmesi ve Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) kaldırılıyor. Bunun yerine, aday öğretmenlere yönelik ‘gelişim temelli değerlendirme’ modeli getiriliyor.

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlik mesleğinde hangi kariyer basamakları yer alacak?

Öğretmenlerin mesleklerini bir kariyer yolu olarak görmelerini sağlamak ve bu kariyer yolunda kazandıkları tecrübe ve birikimlerini ödüllendirebilmek için ‘uzman öğretmen’ ve ‘başöğretmen’ unvanları getiriliyor.

‘Uzman Öğretmenlik’ unvanına sahip olmanın şartları neler ve bu undan hangi hakları getirecek?

Meslekte en az on yılını doldurmuş, eğitim programlarını tamamlayarak sınavda başarılı olan her öğretmen, ‘uzman öğretmen’ unvanına sahip oluyor. Yüksek lisans eğitimini tamamlayan öğretmenler uzman öğretmenlik sınavından muaf tutuluyor. Uzman öğretmen unvanı olanların mevcut derecesine ‘bir derece’ ekleniyor.

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‘Baş Öğretmenlik’ unvanına sahip olmanın şartları neler ve bu unvan hangi hakları getirecek?

Uzman öğretmenlikte en az on yılını doldurmuş, eğitim programlarını tamamlayarak sınavda başarılı olan her öğretmen ‘başöğretmen unvanına sahip oluyor. Doktora eğitimini tamamlayan öğretmenler başöğretmenlik sınavından muaf tutuluyor. Başöğretmen unvanı olanların mevcut derecesine ‘bir derece daha ekleniyor.

‘Uzman öğretmen’ ve ‘Başöğretmen’ unvanlarının eğitim öğretim tazminatına etkisi neler?

Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları ile sağlanan iyileştirmelerin yanı sıra bu unvanları alan öğretmenlerimizin öğretim tazminatları da artırılıyor. Uzman öğretmen eğitim öğretim tazminatı, yüzde 20’den yüzde 60’a; başöğretmen eğitim öğretim tazminatı ise yüzde 40’tan yüzde 120’ye yükseltiliyor.

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Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun öğretmenlerin ek göstergelerine etkisi ne olacak?

Kanun kapsamında öğretmenlerimizin özlük haklarına yönelik iyileştirmelere ek olarak birinci derecedeki öğretmenlerimizin ek göstergeleri 3600’e çıkarılıyor. Diğer derecelerdeki öğretmenlerimizin ek göstergelerinde de bununla orantılı olarak artışlar yapılıyor.

Özel öğretim kurumlarındaki öğretmenler de uzman ve başöğretmen unvanlarına sahip olabilecek mi?

Kanun kapsamında oluşturulan mesleki kariyer unvanlarından özel öğretim kurumlarında görev alan öğretmenler de yararlanabilecek. Kıdem yılı şartını taşıyan, eğitim programlarını tamamlayan ve sınavda başarılı olan öğretmenler, uzman öğretmen veya başöğretmen unvanlarına sahip olabilecek.