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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 27.05.2021 - 10:06 | Son Güncelleme:

Öğretmenler aşılanıyor

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Öğretmenler aşılanıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretmenlerin aşılanmasıyla ilgili güncel verileri paylaştı. Bakan Selçuk “813 bin 400 öğretmen ve eğitim çalışanı için aşı olma imkanı sağlandı” dedi

Bakan Ziya Selçuk’un sosyal medya hesabından duyurduğu veriler şöyle:

57 BİN RANDEVU DAHA
“Öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımız için öncelikli aşı uygulaması hızla devam ediyor. 40 yaş üstü 57 bin mesai arkadaşımızın daha randevularının açılmasıyla 813.400 öğretmen ve eğitim çalışanımız için aşı olma imkânı sağlanmış oldu. Sağlıkla kavuşmak dileğiyle.”

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