Öğretmen atamaları 31 Ocak’ta tamamlanacak

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
TLde yüzde 42lik yükseliş Dolar 11 TLnin altında...TL'de yüzde 42'lik yükseliş! Dolar 11 TL'nin altında...#Dolar
Omicron krizi ve yeni tartışma: Aşısız futbolcu transfer edilir miOmicron krizi ve yeni tartışma: Aşısız futbolcu transfer edilir mi?#Koronavirüs
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyorOmicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'#Koronavirüs
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalarSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Merkez Bankası açıkladı İşte Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatın detaylarıMerkez Bankası açıkladı! İşte Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'ın detayları#Merkez Bankası
Her şey tersine döndü Fiyatları indirin çağrısı: Yüzde 35-40 düşerHer şey tersine döndü! Fiyatları indirin çağrısı: Yüzde 35-40 düşer#Döviz
Merkez Bankası 23 Aralık kur seviyesini açıkladıMerkez Bankası 23 Aralık kur seviyesini açıkladı#Merkez Bankası
Bakan Karaismailoğlundan köprü ve otoyol geçiş ücretleriyle ilgili açıklamaBakan Karaismailoğlu'ndan köprü ve otoyol geçiş ücretleriyle ilgili açıklama#Otoyol
Aksarayda okulda skandal görüntü Harekete geçildi... İlk vukuatı değilmişAksaray'da okulda skandal görüntü! Harekete geçildi... İlk vukuatı değilmiş#Öğretmen
Ünlü isme kâbusu yaşattılar... Dünya günlerdir onu konuşuyorÜnlü isme kâbusu yaşattılar... Dünya günlerdir onu konuşuyor!#Koronavirüs
Çok tehlikeli buluyorum deyip uyardı... Daha önce görülmemiş çöküşe sebep olacak'Çok tehlikeli buluyorum' deyip uyardı... Daha önce görülmemiş çöküşe sebep olacak #Donald Trump
Eski eşine kıyamadı: Arkadaş grubu gibi geziyorlarEski eşine 'kıyamadı': Arkadaş grubu gibi geziyorlar #Kim Kardashian
Ünlü oyuncuya şok ve büyük acı: Anne ve babası evlerinde ölü bulunduÜnlü oyuncuya şok ve büyük acı: Anne ve babası evlerinde ölü bulundu#Alicia Witt
Evlenmek için Danimarkadan geldi, hayatının şokunu yaşadıEvlenmek için Danimarka'dan geldi, hayatının şokunu yaşadı#Dolandırıcılık
Öğrencilerimle birlikte oldum ve bu çok yanlıştıÖğrencilerimle birlikte oldum ve bu çok yanlıştı #James Franco
HABERLEREğitim Haberleri

Öğretmen atamaları 31 Ocak’ta tamamlanacak

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğa#Öğretmen Atamaları#MEB
Öğretmen atamaları 31 Ocak’ta tamamlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İnşallah 31 Ocak tarihinde öğretmenlerimizin atamalarını tamamlayacağız. Atamada ağırlığı 7 bin 500 yeni öğretmen ile İstanbul'a vereceğiz” dedi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “7 yıl aradan sonra MEB şurasını topladık, önemli kararlar alındı. Bu kararlar eğitimde fırsat eşitliği, mesleki eğitimin güçlendirilmesi çalışmasında bize yol gösterecektir. Artık ülkemizdeki 251 OSB'nin tamamında mesleki eğitim merkezleri faaliyete geçmiştir. Meslek liselerimizde üretilen ürünlerden biri de hızlı antijen kitidir. Bu kitin kullanım onayı alındıktan sonra okullarımızda uygulamaya sokulacaktır. Okullarda kütüphane kurulması için kütüphanesiz okul kalmayacak programı başlattık. Bu ayın sonunda bu program tamamlanacak. Son olarak 15 bin yeni öğretmen ataması ile ilgili süreç devam ediyor. İnşallah 31 Ocak tarihinde öğretmenlerimizin atamalarını tamamlayacağız. Atamada ağırlığı 7 bin 500 yeni öğretmen ile İstanbul'a vereceğiz” diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğa#Öğretmen Atamaları#MEB

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA