Öğretmen atamaları 31 Ocak’ta tamamlanacak

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “7 yıl aradan sonra MEB şurasını topladık, önemli kararlar alındı. Bu kararlar eğitimde fırsat eşitliği, mesleki eğitimin güçlendirilmesi çalışmasında bize yol gösterecektir. Artık ülkemizdeki 251 OSB'nin tamamında mesleki eğitim merkezleri faaliyete geçmiştir. Meslek liselerimizde üretilen ürünlerden biri de hızlı antijen kitidir. Bu kitin kullanım onayı alındıktan sonra okullarımızda uygulamaya sokulacaktır. Okullarda kütüphane kurulması için kütüphanesiz okul kalmayacak programı başlattık. Bu ayın sonunda bu program tamamlanacak. Son olarak 15 bin yeni öğretmen ataması ile ilgili süreç devam ediyor. İnşallah 31 Ocak tarihinde öğretmenlerimizin atamalarını tamamlayacağız. Atamada ağırlığı 7 bin 500 yeni öğretmen ile İstanbul'a vereceğiz” diye konuştu.