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Eğitim
AA
Haber Giriş: 03.04.2020 - 13:02,Son Güncelleme:/

Öğrencilerine uzaktan eğitimle kodlama öğretiliyorlar

İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı (İELEV), vakfa bağlı okullarda ‘Online Maker Atölyeleri’ aracılığıyla verilen eğitimlerle okul kültürünün evlere taşındığını duyurdu.

Öğrencilerine uzaktan eğitimle kodlama öğretiliyorlar
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İELEV'den yapılan açıklamada evde kalınan dönemin en verimli şekilde kullanılması için İELEV Okulları’nın, anaokulundan itibaren başlattığı kodlama ve STEM derslerini artık uzaktan eğitimle vereceği belirtildi. Online eğitimlerde destekleyici ve uygulamalı derslerin önemine değinilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Bilim ve teknolojinin bir arada olduğu kodlama ve STEM eğitimleriyle öğrenciler erken yaşta kendilerini geliştirerek geleceğe hazırlanıyor. Öğrenciler, kodlama dersiyle hayal edip, üretip, tasarlarken STEM uygulamalarıyla ise STEM'in açılımı olan bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerinde pozitif deneyimler yaşıyor. Böylelikle çocuklarda okul öncesi dönemde başlayan merak duygusu, akademik programla de desteklenerek öğrencilerin teknolojik yenilikleri kavraması ve donanımlı bireyler olarak yetişmesi sağlanıyor. İELEV Okulları, teknoloji ve ‘kendin yap’ kültürünü birleştiren bu sistemle çocukların tüketken değil, üretken birey olmalarını destekliyor.”

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