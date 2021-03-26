Öğrencilerin EBA’yla imtihanı

Uzaktan eğitimin birinci yılı geride kalırken, Milli Eğitim Bakanlığı bir izleme değerlendirme raporu yayımladı. 12 ilde yapılan 1400 görüşmede veliler, öğrenciler ve öğretmenlerin TRT EBA TV, EBA Online Platform, canlı dersler ve dijital eğitim ile yüz yüze eğitime geçişe yönelik değerlendirmeleri alındı. İstek ve beklentilerin de ortaya konulduğu araştırmada öğretmenlerin yüz yüze eğitimin alternatifi olarak dijital eğitimi gördüğü sonucu çıktı.

1.5 AYLIK ARAŞTIRMA

Yaklaşık bir buçuk ay süren araştırma ve raporlama sürecinde 503 veli, 502 öğrenci ve 395 öğretmenle görüşüldü. İstanbul, Ankara, İzmir’in yanı sıra Adana, Trabzon, Erzurum gibi farklı illerden de görüşler alındı. 2020 senesi ile karşılaştırmaları da içeren araştırmadan şu sonuçlar çıktı: Yapılan araştırmada koronavirüs salgınıyla birlikte hayata geçen EBA’nın yeterliliği ortaya kondu. Katılımcıların yüzde 52.9’u EBA’yı yeterli, yüzde 28.5’i çok yeterli bulurken yüzde 18.6’lık kesimse yetersiz buldu.

DERSTEN ÖNCE HAZIRLIK

TRT-EBA TV kanalında yayınlanan ders videolarına ilişkin öğrencilerin değerlendirmeleri olumlu yönde. 2020’ye göre EBA’yı daha iyi bulan öğrenciler, yeni konuların ders anlatım videolarından öğrenilebilmesi ile ders anlatım videolarının ilgi çekici olması konusunda olumlu görüş bildirdi. Ancak buna rağmen ders videolarından önce derse hazırlık yaptığını ifade eden öğrencilerin oranı 2020’ye göre arttı. Yüzde 90’ın üzerinde öğrenci derse hazırlık yaptığını ifade ederken, ders sonrası tekrar yapanların oranı da yüzde 95’in üzerinde.